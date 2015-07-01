Приморье находится в числе регионов-лидеров по борьбе с наркоманией в молодежной среде

Вице-губернатор Приморского края Александр Лось принял участие в расширенном заседании Государственного антинаркотического комитета, пишет деловая газета "Золотой Рог". В ходе заседания председатель ГАК, директор ФСКН России Виктор Иванов уделил особое внимание вопросу развития системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

«Анализ уголовной практики государства свидетельствует, что ежегодно 100 тысяч человек, привлекаемых к уголовной ответственности за наркопреступления, а это 85 процентов всех привлекаемых за наркотики, сами являются наркоманами, хранившими при себе одну-две дозы без цели сбыта. Именно поэтому представляется целесообразным работать с этим контингентом не через пенитенциарную систему, а через специализированные программы реабилитации. Это и дешевле, и эффективнее, и гуманнее», – подчеркнул он.

Отмечено, что социальная реабилитация только рядовых наркопотребителей обойдется государству в 10 раз дешевле нынешних суммарных затрат на привлечение таких лиц к уголовной ответственности.

В рамках данного заявления обозначена задача – за пять лет в 5-10 раз увеличить количество наркопотребителей, вовлекаемых в программы комплексной реабилитации, от нынешних примерно 20 тысяч в год до хотя бы 150 тысяч в год.

Вместе с тем подчеркнуто, что особое внимание в данной работе должно быть уделено подрастающему поколению.

«Необходимо выделить подростков как абсолютно приоритетный и самый уязвимый сегмент общества. Важно, чтобы в каждом федеральном округе появилось хотя бы по одному центру подростковой реабилитации на принципах общественно-государственного партнерства. Необходимо уйти от повального увлечения тестированием к организации сложной социально-педагогической работы с подростками, включая повышение роли семьи и школы», – заявил Виктор Иванов.

Александр Лось подчеркнул, что Приморский край приоритетное значение отдает сохранению здоровья подрастающего поколения.

«Приморье находится в числе лидеров по профилактике наркомании в молодежной среде. На достигнутом останавливаться мы не намерены – будем данную положительную динамику сохранять», – прокомментировал по итогам заседания Александр Лось.

Так, в крае активно формируется и стимулируется развитие деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения и общественных организаций, занимающихся профилактикой наркомании среди молодежи.

На территории Приморья действуют более 250 молодежных общественных объединений, которые ориентированы на реализацию социально-значимых проектов, в том числе, на профилактику употребления наркотиков и алкоголя. Для обмена опытом профилактической работы в рамках реализации краевых государственных программ в крае ежегодно проводится форум «Молодежь Приморья без наркотиков».

Для организации досуга детей, подростков и молодежи, а также популяризации здорового образа жизни в крае функционирует 131 учреждение дополнительного образования детей, 2 963 спортивных сооружения. Ежегодно в крае проводятся более 8 тысяч спортивных мероприятий федерального, краевого и местного значения.

По словам вице-губернатора, принимаемые меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, способствуют ежегодному увеличению количества лиц, вовлеченных в активные занятия спортом.

«Мы наблюдаем устойчивое снижение латентного уровня потребления наркотиков среди всех категорий обучающихся», – обозначил он.

Для организации профилактической работы с подростками «группы риска» в Приморье действуют три центра здоровья для детей и подростков, в системе социального обслуживания – 12 краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей. В 2014 года в них прошли реабилитацию свыше 6,6 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

С поступающими на реабилитацию воспитанниками осуществляется профилактическая работа по программам: «Стоп наркотикам», «Твой выбор», «На пороге взрослой жизни» и другие. Всего в 2014 году и первом полугодии 2015 года проведена профилактическая работа антинаркотической направленности с почти 5 тысячами воспитанников учреждений в возрасте от 10 до 18 лет.

Отметим, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, сегодня в регионе создана многоуровневая система противодействия наркомании и наркопреступности.

«В крае работает антинаркотическая комиссия. Ее я возглавляю лично. В результате серьезной работы силовых структур, а также профилактических мер, за последние несколько лет нам удалось добиться значительных результатов. Так на 23 процента снизилось общее количество зарегистрированных больных наркоманией, а на 40 процентов – количество впервые в жизни зарегистрированных подростков с диагнозом «наркомания», – отмечал Владимир Миклушевский на недавнем заседании президиума Государственного совета РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.