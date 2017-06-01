В Приморье альфонс задушил девушку, чтобы не возвращать деньги любовнице

Согласно данным правоохранительных органов, Октябрьский район не относится к разряду криминогенных регионов Приморья. Так, если в 2016 году в крае зарегистрировано 204 убийства, то на долю Октябрьского района приходится шесть. И все они раскрыты. В тоже время, к примеру, в Дальнегорском и Лесозаводском муниципальных округах, было совершено 9 и соответственно 13 убийств.

Несомненно, свою роль на увеличение числа тяжких преступлений здесь сыграла численность населения, проживающего на этих территориях: в каждом из этих округов жителей в 1,2-1,5 раза больше, чем в вышеназванном районе. Но речь сейчас не о демографии, а о социальной значимости совершенных преступлений. Об их резонансе в социуме. И здесь Октябрьский район лидирует.

Парень из тихого омута

18 октября прошлого года, во вторник, в отдел полиции Октябрьского района поступило заявление об исчезновении 26-летней Анастасии Владимировны ХРОЛЕНКО, преподавателя английского языка в средней школе поселка Покровка. По словам заявителей, родственников без вести пропавшей, 16 октября, около семи часов вечера, молодая девушка ушла из дома и не вернулась. Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» заместитель руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Приморскому краю капитан юстиции Денис БАРСУКОВ, первоначально это сообщение не вызывало особого беспокойства у полисменов.

- В районе часто пропадают люди, и не всегда их исчезновения криминальные. Кто-то уехал на заработки и не предупредил родных, кто-то отправился на рыбалку и не известил семью. В райцентре находится школа-интернат, так ее воспитанники стабильно убегают по три раза на неделе. И сами же возвращаются, нагулявшись. Ситуация с Хроленко иная: она - не асоциальный элемент, не пьющая, не гулящая, - говорит капитан юстиции Барсуков.

По факту безвестного исчезновения Анастасии Хроленко районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «убийство»», так как обстоятельств, указывающих на то, что с женщиной произошел несчастный случай, не было установлено.





21 октября была сформирована следственная группа во главе со следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Приморскому краю лейтенантом юстиции Александром ЦОЕМ.

Первым делом следствие стало отрабатывать связи пропавшей женщины, с кем общалась, кто мог ее видеть в день исчезновения. Также была истребована детализация ее телефонных разговоров, чтобы установить, куда она могла уехать. Если вообще выезжала из поселка. Этот вопрос был не праздный.

В воскресенье, 16 октября, местные учителя, включая Хроленко, собирались во Владивосток на семинар по повышению квалификации. Но Анастасия на автобус не пришла, чтобы уехать вместе со всеми. И никого не известила о своем возможном отсутствии. Была надежда, что женщина выехала в краевой центр загодя, отдельно от своих коллег. Но в институт повышения квалификации она не прибыла. И ее мобильный был недоступен.

В ходе опроса родственников и знакомых Хроленко было установлено, что в последние 3-4 месяца у Анастасии завязались тесные отношения с неким Дмитрием, сыном директора школы в селе Чернятино, что в 15 км от районного центра...

Они познакомились в Покровке на курсах по обучению вождению автомобиля в июне 2016 года. Бойфренд Анастасии был почти на восемь лет моложе своей пассии, красивой и стройной, как голливудская кинодива. Ее подруги были в шоке от этого альянса. Они не могли понять, что девушка нашла в нем исключительного, за какие мужские качества она к нему прикипела? У великовозрастного недоросля заурядной внешности ни образования достойного, ни работы, ни средств к существованию, фактически он сидел на шее у родителей. Окончив мореходный колледж, парень поступил на 3-й курс морского университета им. Невельского, но не потянул, бросил учебу. Впереди ему светила служба в российской армии.

По словам капитана юстиции Дениса Барсукова, приятели характеризовали Дмитрия как скрытного, скользкого и необязательного человека, с виду спокойного, не агрессивного. И никто не отозвался о нем как о надежном товарище, который может прийти на помощь в трудную минуту, на которого можно положиться. О таких людях обычно говорят: «В тихом омуте черти водятся».

Панически боялся родителей

Что касается Анастасии, то после расторжения брака в 2013 году, она переехала из Уссурийска, где жила с мужем, к родителям в Покровку с годовалой дочкой на руках. Развод был по обоюдному согласию: «не сошлись характерами». На алименты женщина не подавала, бывший супруг регулярно помогал ей деньгами и встречался с наследницей, чему Хроленко не противилась…

Следствие так и не установило и теперь уже никогда не установит, что заставило преподавателя английского языка средней школы оформить на свое имя кредит на 140 тысяч рублей в одном из банков. В то время как на ее скромную учительскую зарплату кормились мать и отчим.

Деньги девушка отдала Дмитрию на покупку мотоцикла Yamaha CB 1400 с пробегом. Об этом байке made in Japan мечтал ее парень. И Анастасия стала для него «золотой рыбкой». Можно предположить, что она пошла на поводу у любовника, побоявшись остаться одна. В Покровке с перспективными ухажерами напряженка, нормальные мужчины либо уже окольцованы в Загсе, либо уехали из поселка. Кроме того, Хроленко была «разведенкой» с малолетним ребенком, а таких невест, как правило, потенциальные женихи обходят стороной. Впрочем, это только догадки...

Дмитрий недолго гонял на «Ямахе». Подарок Анастасии пришлось отдать приятелю в качестве компенсации за его мотоцикл, который парень разбил. Между тем отсутствие байка не отменяло платежи по банковскому кредиту, который висел на Хроленко. Не имея стабильного дохода, Дмитрий ежемесячно отдавал подруге, когда 5 тысяч рублей, когда 8, но чаще всего он тянул с возвратом долга. Опасаясь просрочки платежа, Анастасия нервничала. Она выкручивалась, как могла, чтобы только не нарваться на пеню: испорченная кредитная история ее не прельщала. На этой почве любовники часто ссорились, женщина были нужны деньги, а в кошельке у Дмитрия было пусто. И он панически боялся, что Анастасия потребует возврат долга у его родителей.

Конфликты из-за безденежья возникали все чаще, задвинув светлые чувства на задворки. Дмитрию надоел этот прессинг. Он перестал отвечать на ее звонки, а потом и вовсе задумал избавиться от назойливой подруги. Решившись на преступление, злоумышленник в соседнем селе стащил у родной тети веревку, которой та привязывала теленка. Орудие убийства он положил на заднее сиденье автомобиля, на котором подрабатывал, устроившись в частную компанию такси после окончания курсов вождения...

Отпираться бесполезно

В тот роковой день Дмитрий и Анастасия встретились ближе к вечеру, как и договаривались. Парень предложил прокатиться, чтобы обсудить их проблемы. Выехав за пределы Покровки, они остановились на обочине. Как следует из показаний подозреваемого, сначала они разговаривали на отвлеченные темы. Затем он опустил стекло задней левой двери и вышел из машины якобы убрать гаечный ключ с заднего пассажирского сиденья. Обойдя авто, и не открывая заднюю левую дверь, Дмитрий нагнулся, достал через окно заранее приготовленную веревку с петлей, и накинул на шею обреченной подруге… Через пять минут все было кончено.

Кстати, существовала еще одна версия преступления - убийство из-за ревности. Якобы у красивой молодой женщины были поклонники на стороне, что не понравилось ее молодому ухажеру. Но эта версия не нашла подтверждения…

Еще теплое тело убийца сбросил с моста в реку Раздольная, около село Новогеоргиевка. Оставшиеся в машине пальто, шарф, сумочку, сначала выбросил в мусорный бак, оставив себе телефон. Но вскоре спохватился, достал улики из бака и сжег их в костре на берегу реки. Впоследствии, на месте кострища будут изъяты остатки мобильника, небольшой обгоревший лоскут и пуговица пальто. Мать Анастасии по пуговице опознала пальто пропавшей дочери. Но это будет чуть позже.

- Дмитрий знал, что его будут допрашивать. На первых опросах он все отрицал. Выстраивая себе алиби, он посылал с телефона Хроленко SMS-сообщения самому себе. И сам же на них отвечал. Будто бы между ними была активная переписка, в то время когда ее уже не было в живых. По его словам, в субботу он встречался с Хроленко. Но он ничего не знает о ее исчезновении. Парень утверждал, что в тот вечер катался с другом на машине, - рассказал капитан юстиции Денис Барсуков.

Друг показания Дмитрия подтвердил, но лишь частично. В тот день они, действительно, катались, но только после полуночи, а не вечером, как заявлял подозреваемый в убийстве. И пиво он пил с приятелями после совершения преступления, а не в тот период времени, когда убивал Хроленко. Под тяжестью улик отпираться было бесполезно. И Дмитрий подписал явку с повинной. Позже, когда к уголовному делу подключились два его защитника, он заявил, что признательные показания дал под давлением следствия. Ложь не сработала: подозреваемый был заключен под стражу. И есть все основания, что по окончании следствия суд достойно оценит совершенное им злодеяние. Несмотря на активное противодействие следствию адвокатов Дмитрия, а также его отца, который строчит жалобы на следователей во всевозможные инстанции. Тело Анастасии Хроленко найдет в реке местный рыбак через семь месяцев после убийства. Благодаря нахождению в холодной воде, оно хорошо сохранилось, и было опознано родственниками безвинно убиенной. Анастасия Хроленко нашла вечный покой на новом кладбище поселка Покровка. У нее осталась дочь 4-х лет.

И еще, интересно, что сейчас скажут жители села Чернятино, выступавшие в защиту сына директора местной школы? Возьмут ли они свои слова обратно?

Сергей КОЖИН.

Владивосток - пос.Покровка - Владивосток.