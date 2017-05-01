Контрафакт в Приморье идет в печь (фото)

Покупая в магазине товар известной марки, трудно быть до конца уверенным, что это не подделка. Приморцам хорошо известны способности жителей Поднебесной изготавливать фальшивые товары известных брендов, маскируя их лишь незначительными изменениями логотипа. Качество таких псевдо-брендовых товаров, к сожалению, не соответствует качеству оригиналов с громкими именами.

И все-таки, по мнению специалистов, поддельной продукции из КНР на приморских прилавках становится меньше. О том, как защищают известные бренды в Приморском крае корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» рассказали во владивостокском филиале центра экспертно-криминалистической службы таможенного управления. Разговор состоялся накануне Международного дня интеллектуальной собственности. В это понятие входит не только собственность на произведения искусства, такие как песни, картины и книги, но и на коммерческую продукцию известных компаний – термины, знаки, названия и прочие атрибуты товара.

«Одной из основных задач таможенных органов России является защита прав на объекты интеллектуальной собственности, пресечение перемещения контрафактной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза», - сказал начальник экспертно-криминалистической службы – филиала ЦЭКТУ г. Владивосток Олег ГЛАВАЦКИЙ.

По его словам, контрафакт – это не только поддельный товар, но и предметы с ложным рисунком бренда, а также товары с правильной символикой, но без разрешения на это от правообладателя. Чтобы установить факт ложного рисунка, который вводит в заблуждение покупателя, изъятую продукцию инспекторы отправляют в экспертно-криминалистический центр. Там вещи изучают и устанавливают насколько рисунок схож с таковым у зарегистрированного бренда.

«Юла под брендом «Маша и Медведь» содержит четкую надпись, красивый рисунок – казалось бы, это оригинал. Но если сравнить с подлинной надписью и картинкой, то можно увидеть различия в цвете и размере буквы «и». Это значит, что продукция контрафактная», - объясняет Олег Главацкий.

Чаще всего таможенные инспекторы выявляют контрафактные детские игрушки, одежду и обувь, аксессуары, автозапчасти, телефоны, алкогольную продукцию, парфюмерию, косметику и спортивный инвентарь. В прошлом году экспертами владивостокского филиала ЦЭКТУ было проведено 196 экспертиз. Во время экспертиз им встречалась поддельная продукция: Adidas, Nike, Calvin Klein, «Маша и Медведь», Toyota, Nissan, IPhone и многие другие. Более чем в 50 случаях таможенные органы возбудили административные дела по факту нарушения прав интеллектуальной собственности.

«Чтобы избежать наказания за незаконное использование интеллектуальной собственности, продавцы или производители наклеивают на товар легкоудаляемые части. Если их убрать, обычные китайские кроссовки превращаются в Nike или Adidas. Такое преображение может существенно повысить цену продажи», - добавляет начальник экспертно-криминалистической службы.

Всплески ввоза контрафактной продукции происходят под какие-нибудь важные события. К примеру, накануне Олимпиады в Сочи в 2014 года на границе таможенники задержали заготовки для брендовой спортивной обуви. По словам специалистов, подобные «комплектующие» привозят на российский завод, где к ним пришивается подошва. Поставка таких заготовок осуществляется примерно по той же схеме, как когда-то в Приморье ввозили автомобильные-конструкторы – уменьшение пошлины.

В 2017 году сотрудниками таможни совместно с экспертами был выявлен факт ввоза на территорию РФ обуви с маркировкой FIFA в количестве более 3,5 тыс. штук.

«Обычная китайская обувь под маркой FIFA не имела никакого отношения к футбольной организации. Об этой партии мы проинформировали представителей FIFA, они выказали свою заинтересованность, приехали к нам, продемонстрировали свои оригинальные вещи и защитили свой товарный знак», - заявил Олег Главацкий.

Кроме проверки эмблем на продукции эксперты тестируют качество товара и технологию его производства и смотрят, сделан ли товар в соответствии с заявленными документами, если нет – товар конфискуется. Также подделкой считается изделие, на которое нанесен торговый знак фирмы, однако правообладатель такую продукцию не производит.

«Владельцы брендов указывает, на каких товарах можно размещать их изображение. На рынке можно встретить детские жилеты или надувные мячи, на которых изображены герои мультфильмов: Спайдермен, Смурфики, Принцесса Анна и другие. Однако владельцы не давали разрешения размещать своих героев на подобных товарах, значит это контрафакт», - добавил начальник владивостокского филиала.

Как сообщили эксперты, чаще всего подделки выявляют еще на границе. Об этом сообщают владельцам брендов, а они в свою очередь решают – заводить ли дело или нет. Если к таможенникам поступает положительный ответ, тогда товар отправляется на экспертизу, после которой суд определяет дальнейшую судьбу контрафакта. Обычно конфискованный товар отправляется в печи спецзаводов.

За первый квартал 2017 года в Приморье по фактам незаконного использования товарных знаков возбуждено 37 административных дел. Общая сумма предотвращенного ущерба за это время составила около 93,8 млн рублей.