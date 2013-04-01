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В Приморье обезврежена преступная парочка, промышлявшая разбойными нападениями

01 Апреля 2013, 11:55 | Приморье

Сотрудники отдела полиции Находкинского городского округа Приморского края изобличили двоих подозреваемых, совершивших серию грабежей и разбойных нападений на местных  жителей.  Оперативники  уголовного розыска организовали их задержание во время подготовки к очередному преступлению.

Полиция обратила внимание на несколько преступлений, которые были совершены по одному сценарию. Злоумышленники в темное время суток в жилом секторе высматривали женщин,  следили за ними и, угрожая ножом, требовали деньги и ценности. В некоторых случаях подозреваемые похищали у потерпевших  имущество и  продукты питания.

Под подозрение попали  40-летний ранее судимый житель Приморского края и  его 41-летняя сожительница,  осужденная за мошенничество. Их  задержали в пригороде Находки, где они скрывались  после совершения разбойного нападения на продуктовый магазин. Угрожая продавцу ножом, подозреваемые  завладели  денежной выручкой.

Сотрудники отдела уголовного розыска Находкинской полиции проверяют  задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Данные лица дают полицейским признательные показания. В отношении женщины избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Мужчина находится под стражей.

Возбуждено пять уголовных  дел по статьям 161 УК РФ «Грабёж» и  162 УК РФ «Разбой». Ведется расследование, сообщила ZRPRESS.Ru Евгения Соковишина, пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги: грабеж  уголовное дело 



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