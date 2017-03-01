В Приморье перед судом предстанет подросток

Его подозревают в убийстве собственного отца, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении подростка, 1999 года рождения, который обвиняется в убийстве, ч. 1 ст. 105 УК РФ и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, трагедия произошла в г. Уссурийске в октябре 2016 года в квартире, в которой фигурант проживал вместе со своими родителями.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры со своей матерью, он нанес ей не менее трех ударов в область головы и по конечностям, используя при этом металлическую трубу и швабру. В результате этого женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, в совокупности расценивающиеся как лёгкий вред здоровью.

После этого, в процессе конфликта со своим отцом, фигурант не менее шестнадцати раз ударил его шваброй и металлической трубой, а затем взял кухонный нож и нанес им более десяти ударов в область головы, шеи, груди и живота потерпевшего.

В результате этого ему были причинены телесные повреждения в виде проникающих колото-резанных ранений живота и спины с повреждением печени и межрёберной артерии, осложнившихся обильной кровопотерей, от которых он умер в квартире.

Добавим, что несовершеннолетний состоял на учете у врача нарколога, а также на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе прокурорской проверки полноты принятых профилактических мер в деятельности КДН и ЗП по Уссурийскому городскому округу, ОМВД РФ по г. Уссурийску выявлены нарушения при организации профилактической работы с данным подростком и его семьей, в связи с чем приняты меры реагирования.

Иван КРЫШАН.