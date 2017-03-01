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В Приморье перед судом предстанет подросток
Его подозревают в убийстве собственного отца, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении подростка, 1999 года рождения, который обвиняется в убийстве, ч. 1 ст. 105 УК РФ и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
По версии следствия, трагедия произошла в г. Уссурийске в октябре 2016 года в квартире, в которой фигурант проживал вместе со своими родителями.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры со своей матерью, он нанес ей не менее трех ударов в область головы и по конечностям, используя при этом металлическую трубу и швабру. В результате этого женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, в совокупности расценивающиеся как лёгкий вред здоровью.
После этого, в процессе конфликта со своим отцом, фигурант не менее шестнадцати раз ударил его шваброй и металлической трубой, а затем взял кухонный нож и нанес им более десяти ударов в область головы, шеи, груди и живота потерпевшего.
В результате этого ему были причинены телесные повреждения в виде проникающих колото-резанных ранений живота и спины с повреждением печени и межрёберной артерии, осложнившихся обильной кровопотерей, от которых он умер в квартире.
Добавим, что несовершеннолетний состоял на учете у врача нарколога, а также на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В ходе прокурорской проверки полноты принятых профилактических мер в деятельности КДН и ЗП по Уссурийскому городскому округу, ОМВД РФ по г. Уссурийску выявлены нарушения при организации профилактической работы с данным подростком и его семьей, в связи с чем приняты меры реагирования.
Иван КРЫШАН.
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