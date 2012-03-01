В Приморье задержан мошенник, находившийся в федеральном розыске

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта, ZRPRESS. Сотрудники Уголовного розыска ОМВД России по Уссурийскому городскому округу задержали мошенника, долгое время находящегося в федеральном розыске. 25-летний мужчина посуточно снимал жилье, а затем пересдавал его на более длительный срок, брал у квартиросъемщиков задаток, после чего скрывался.



Заручившись помощью и поддержкой родного брата и его приятельницы, преступник совершил несколько таких преступлений.

В тех случаях, когда очередные потенциальные жильцы хотели убедиться в том, что квартира действительно принадлежит «арендодателю», злоумышленник предоставлял им ксерокопию договора, в которой заранее прописывал свои имя, фамилию, а также адрес квартиры.

Все ценное, что было в квартире, которую преступник снимал на сутки-другие, вплоть до водонагревателей, он продавал. Разумеется, когда возвращались настоящие хозяева и заставали там новых жильцов, обман раскрывался.

Сейчас подозреваемый уже сознался в совершении восьми подобных преступлений. По его словам, арендованные квартиры он сдавал на 3-4 месяца, а иногда даже «заключал договор» на полгода. Во всех случаях мошенник брал с клиентов предоплату.

Ранее задержанный однажды был судим за кражу. В настоящее время его судимость за это преступление еще не погашена.

Сейчас следователи выясняют подробности произошедших преступлений, устанавливают причастность приморца к совершению аналогичных деяний.

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.