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В Приморском крае на иностранных судах обнаружены зараженные продукты питания

01 Марта 2011, 20:25 | Приморье

В нескольких портах Приморского края обнаружены иностранные суда с зараженными продуктами питания на борту.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю вынос продуктов питания на берег запрещен. В продовольственных кладовых проведены работы по обеззараживанию.

В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля, проведенного в отношении трех иностранных судов, это зашедших в Порт Восточный «Сани Вишип» под флагом Монголии, «Хин Хай Хао» под флагом Камбоджи, и теплохода «Falcon Carrier» под флагом Либерии в порту Находки, специалистами карантина растений обнаружена зараженность карантинными организмами, отсутствующими на территории Российской Федерации.

Проведенный фитосанитарный досмотр показал, что все зернобобовые продукты питания экипажей на всех трех судах заражены карантинным вредителем растений, которым является четырехпятнистая зерновка.

В целях предупреждения возможности заноса на российскую территорию этих опасных для отечественной флоры объектов, в продовольственных кладовых в оперативном порядке проведены работы по обеззараживанию.

По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, зерновки - это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75% собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае его проникновения, посевам выращиваемых зернобобовых культур (горох, соя, фасоль) может быть нанесен серьезный экономический ущерб, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Автор: Юрий Рогов
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