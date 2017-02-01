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Во Владивостоке пожарные проведут разведку на горевшем судне "Еруслан"
Причины возгорания устанавливаются, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
К месту стоянки брошенного судна «Еруслан», на котором накануне произошёл пожар, 1 февраля 2017 года выдвинулась оперативная группа пожарного гарнизона и спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России. С применением судна на воздушной подушке специалисты проведут разведку горящего сухогруза, характер возможных повреждений. Организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательно-координационным центром по возможному привлечению буксира ледокольного типа для доставки личного состава и проведения работ по тушению пожара. В готовности находятся несколько звеньев газодымозащитной службы.
«После проведённой пожарными дополнительной разведки на заброшенном судне «Еруслан» установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня. В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте пожара. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, днём 31 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от очевидцев о том, что в Амурском заливе бухты Кирпичного завода возник пожар на борту стоящего во льду на рейде брошенного судна «Еруслан». Экипажа на судне нет.
Иван КРЫШАН
Фото – МЧС России
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