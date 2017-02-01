В Приморье агронома будут судить за коррупцию

За два года она получила около 100 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокурором города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего агронома центра карантина растений, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере.

Следствие предполагает, что преступление совершено ведущим агрономом Приморского филиала Федерального государственного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

В течение 2015 – 2016 г.г. фигурантка лично и через посредников получала денежные средства от предпринимателя, оказывающего услуги по зачистке судов от бабочек-шелкопрядов, за организацию проведения карантинного фитосанитарного исследования подкарантинных объектов и выдачу соответствующих фитосанитарных документов на указанные объекты по заявкам компании, возглавляемой предпринимателем.

Всего в качестве взятки за указанный период ей было передано почти 100 тыс. рублей. В ноябре 2016 г. при получении очередной суммы денежного вознаграждения от предпринимателя, действующего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, фигурантка была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.