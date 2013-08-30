ПУТИН: На Дальнем Востоке есть места, где пик паводка еще не пройден

29 августа, на прошедшем в Хабаровске под руководством президента РФ Владимира ПУТИНА совещании, посвященном паводковой ситуации нынешнего лета, врио губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ сообщил о рекордном характере наводнения.

За все годы наблюдений, с конца 19 века, в Хабаровске исторический максимум был достигнут в 1897 году и составил 642 сантиметра. В 20 веке вода лишь в 1984 году поднималась до 620 сантиметров. В остальные годы, включая 12 лет нового столетия, не доходила и до этой отметки. А в 2013 году уже к 29 августа уровень достиг 761 см, продолжая подниматься до обещанных синоптиками пиковых 780 см. Впрочем, качество прогнозов гидрометцентра не дает возможности полностью довериться его расчетам и надеяться на прекращение подъема воды после достижения 780 см. Ранее звучали опасения о том, что вода перекроет планку в 8 метров. Вячеслав Шпорт отмечает, что с конца июля синоптики меняли свои расчеты 5 раз.

В Хабаровском крае отсыпано и выложено более 35 километров временных защитных сооружений. На момент совещания были подвергнуты затоплению 46 населённых пунктов, 1510 жилых домов, в том числе подвалы и первые этажи в 58 многоэтажных домах, где проживают более 4860 человек, затоплены более 6 тысяч приусадебных участков, 28 социально значимых объектов, более 40 тысяч гектар сельхозугодий, 17 участков автомобильных дорог протяжённостью более 100 километров. Требуется восстановление 5 котельных, 6 дизельных электростанций, свыше 25 километров тепловых сетей. Поселения, попадающие в зону подтопления, отключаются от электроэнергии. Стоящие в воде низковольтные линии электропередачи постепенно расшатываются, некоторые падают.

- Нам самое главное сегодня - знать, когда вода уйдёт, - говорит Вячеслав Шпорт. - Это очень важно. И мы после схода воды берем для себя две недели, чтобы оборудование, коммунальная система, энергетика начали работать. Готовимся к зиме - она у нас наступит скоро.

Да и по словам Владимира Путина, в регионе есть места, где пик паводка еще не пройден. Проблема в том, что, даже пройдя в начале нынешней недели Хабаровск, пик паводка, по сути, только начнет свое движение по Хабаровскому краю.

- Если, например, кораблик деревянный от Хабаровска запустить по течению, то он в Николаевск-на-Амуре придёт примерно 18 сентября. За такое время дойдет до низовий Амура сегодняшний гребень. И если он ещё будет продолжаться – сколько, мы не знаем, если вода будет стоять ещё три недели… А где‑то с 15 октября в городе Николаевске начинаются ледяные загороди. То есть начинаются морозы, и есть опасность, что вода в домах может замёрзнуть.

Большая вода идет вниз по течению, захватывая в день около 200 домов в Хабаровском крае. Впереди еще не видевшие таких уровней Комсомольск, Амурск, Николаевск и десятки других прибрежных поселений.

- Участок Амура ниже впадения Сунгари и далее, у Хабаровска, после впадения реки Уссури, в Хабаровском и местами в Нанайском, Амурском, Комсомольском районах является самым проблемным, - констатирует во время выступления на совещании министр природных ресурсов РФ Сергей ДОНСКОЙ. - Здесь уже превышены исторические максимумы на величину 38–116 сантиметров, в ближайшие двое суток на Амуре у Хабаровска дополнительный подъем составит 20–25 сантиметров, Николаевск-на-Амуре – 15–25 сантиметров. Дальнейший подъем уровня прогнозируется до отметок на 2 метра выше критической.

Правительство Хабаровского края подсчитало, что общий ущерб от наводнения оценочно может составить 7 млрд рублей. А для предотвращения будущих затоплений региону необходимо построить примерно 210 км защитных сооружений, затраты на которые превышают 16 млрд рублей. Кстати, в беседе с ZRPRESS.RU Вячеслав Шпорт рассказал, что для защиты южного округа Хабаровска будет построена высокая набережная от строящегося ледового дворца спорта «Ерофей» почти до начала улицы Запарина. Кроме того, размытую сейчас дорогу Пионерская – П. Морозова будут не просто ремонтировать, а полностью реконструировать, поднимая по высоте, расширяя по проезжей части, снабжая необходимыми развязками. Средства на это будут закладываться в краевом бюджете. Врио губернатора уже поручил мэру Хабаровска Александру СОКОЛОВУ подготовить все необходимые расчеты. Самой большой трудностью может оказаться даже не финансирование, а высвобождение необходимых для реконструкции земель, уже имеющих частных хозяев.

Президент страны приказал приступить к созданию в подтопленных регионах запасов продовольствия, материальных ресурсов, строительно-дорожной техники, привлекая, если нужно, возможности Росрезерва. И попросил особое внимание уделить восстановлению автомобильных дорог.

- От того, насколько быстро будет налажено нормальное транспортное сообщение, зависит доставка продуктов, строительных материалов, о которых я уже упоминал, а значит, в целом нормализация ситуации, - заявил Владимир ПУТИН во время совещания в Хабаровске.

Александр ЗУБОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.