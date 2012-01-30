Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
По следам денег «Мыса»
Прокуратурой Хабаровского края признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту хищения более 13 млн рублей, принадлежащих финансово-строительной компании «Мыс» в Хабаровске.
Следствием установлено, что в кассу ФСК «Мыс» владивостокской строительной организацией «ВСК» были внесены более 13 млн рублей в рамках реализации договора поставки лифтового оборудования. Однако, как следует из официального сообщения краевой прокуратуры, деньги оприходованы не были, на расчетный счет компании не поступили, в документах финансово-хозяйственной деятельности предприятия не отражены. Уголовное дело возбуждено управлением при УВД по Хабаровскому краю по статье «присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».
Также прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Мыс». Установлено, что он, будучи президентом финансово-строительной компании «Мыс» и используя свои полномочия как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им ООО ФСК «Мыс», в марте 2010 года заключил договор добровольного медицинского страхования своих близких родственников, не являющихся сотрудниками компании, после чего незаконно перечислил для его оплаты более 150 тысяч рублей, принадлежащих компании.
"Золотой Рог Хабаровск".
Новости тематики
Новости раздела
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Выясняются обстоятельства падения вертолета в Хабаровском крае
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
- Ми-8 совершил жесткую посадку на одну из улиц Хабаровска
- В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"