www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 62.42 р.
EUR: 80.65 р. 10 CNY: 10.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Недвижимость
Распечатать

По следам денег «Мыса»

30 Января 2012, 01:55 | Хабаровск

Прокуратурой Хабаровского края признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту хищения более 13 млн рублей, принадлежащих финансово-строительной компании «Мыс» в Хабаровске.

Следствием установлено, что в кассу ФСК «Мыс» владивостокской строительной организацией «ВСК» были внесены более 13 млн рублей в рамках реализации договора поставки лифтового оборудования. Однако, как следует из официального сообщения краевой прокуратуры, деньги оприходованы не были, на расчетный счет компании не поступили, в документах финансово-хозяйственной деятельности предприятия не отражены. Уголовное дело возбуждено управлением при УВД по Хабаровскому краю по статье «присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

Также прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Мыс». Установлено, что он, будучи президентом финансово-строительной компании «Мыс» и используя свои полномочия как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им ООО ФСК «Мыс», в марте 2010 года заключил договор добровольного медицинского страхования своих близких родственников, не являющихся сотрудниками компании, после чего незаконно перечислил для его оплаты более 150 тысяч рублей, принадлежащих компании.

"Золотой Рог Хабаровск".

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru