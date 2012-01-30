По следам денег «Мыса»

Прокуратурой Хабаровского края признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту хищения более 13 млн рублей, принадлежащих финансово-строительной компании «Мыс» в Хабаровске.

Следствием установлено, что в кассу ФСК «Мыс» владивостокской строительной организацией «ВСК» были внесены более 13 млн рублей в рамках реализации договора поставки лифтового оборудования. Однако, как следует из официального сообщения краевой прокуратуры, деньги оприходованы не были, на расчетный счет компании не поступили, в документах финансово-хозяйственной деятельности предприятия не отражены. Уголовное дело возбуждено управлением при УВД по Хабаровскому краю по статье «присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

Также прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Мыс». Установлено, что он, будучи президентом финансово-строительной компании «Мыс» и используя свои полномочия как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им ООО ФСК «Мыс», в марте 2010 года заключил договор добровольного медицинского страхования своих близких родственников, не являющихся сотрудниками компании, после чего незаконно перечислил для его оплаты более 150 тысяч рублей, принадлежащих компании.

"Золотой Рог Хабаровск".