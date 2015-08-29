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В Хабаровском крае новое крупное ДТП с участием автобуса
Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом близ поселка Елабуга Хабаровского края, где пострадали 8 человек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В дежурную часть УМВД России по Хабаровскому краю поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 74-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В районе поселка Елабуга опрокинулся пассажирский автобус, перевозивший сотрудников одного из коммерческих предприятий.
На место были оперативно направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Для координации работы полиции к месту аварии выехал начальник УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Игорь Петряшин.
По предварительным данным в салоне автобуса находились 21 человек. В результате ДТП 8 пострадали. Двоим работникам предприятия медики оказали помощь на месте. Еще 6 человек были доставлены в лечебные учреждения Хабаровска, из них двое пассажиров госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.
По предварительной информации, водитель автобуса не учел скоростной режим на извилистом участке трассы и потерял управление. Пассажирский ПАЗ сошел в кювет.
В настоящее время полицейские и следователи выясняют все обстоятельства аварии. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
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