В Хабаровском крае устранены нарушения, связанные с завышением цен на продукты для детей

Прокуратура Хабаровского края осуществляет мониторинг и проводит проверки обоснованности повышения цен на продукты питания первой необходимости.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по материалам проверок были выявлены факты завышения предельной розничной торговой надбавки к отпускным ценам на детское питание. Так, например, предприятия реализовывали детские молочные каши, а также сухую молочную смесь с завышением на 30 % предельно допустимой розничной торговой надбавки к оптовой цене.

Всего в результате осуществления надзора за соблюдением законодательства о ценообразовании на продукты питания органами прокуратуры края выявлено 92 нарушения закона, для устранения которых внесено 34 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных лиц, возбуждено 23 административных производства, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.