Уголовное дело: Советник президента "Роснефти" Виктор Ишаев взят под домашний арест

В Хабаровском крае началась череда обысков во властных структурах.

Теперь и в кабинете вице-губернатора соседнего края проходят обыски

На рабочем месте заместителя губернатора Хабаровского края Владимира Хлапова проходят обыски. Как сообщил источник в правоохранительных органах, он связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по п.4 ст.159 (мошенничество в особо крупных размерах). В рамках этого уголовного дела также проходят обыски в офисах «Роснефти» в Хабаровске и Москве. Советник президента НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке, бывший полпред президента в ДФО, курировавший подготовку Владивостока к саммиту АТЭС, Виктор Ишаев и глава хабаровского представительства корпорации взяты под домашний арест.

Владимир Хлапов, курирующий в правительстве вопросы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, считается человеком из близкого окружения Виктора Ишаева. Очевидно, именно это стало поводом для обыска в его кабинете в рамках данного уголовного дела.

Владимир Хлапов был назначен на пост заместителя председателя правительства в октябре 2018 года, когда победивший на губернаторских выборах Сергей Фургал начал формировать новую команду правительства. В свое время Владимир Хлапов прошел путь от личного охранника и водителя Виктора Ишаева до помощника губернатора и руководителя департамента полпредства. После отставки Виктора Ишаева Владимир Хлапов также покинул государственную службу, занявшись бизнесом. Он известен в Хабаровском крае как первый предприниматель, получивший и освоивший дальневосточный гектар. На нем Владимир Хлапов обустроил популярное в настоящее время придорожное кафе.

Похоже, федеральные силовые структуры всерьез взялись за декриминализацию власти в Хабаровском крае. На прошлой неделе в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и бизнесмена Александра Пудовкина, в хабаровском «белом доме» прошли обыски. Сотрудники ФСБ изъяли рабочие документы и электронные носители информации из кабинетов первого заместителя губернатора Игоря Аверина, первого заместителя губернатора, министра финансов Александра Кацубы, министра экономического развития Виктора Калашникова, заместителя губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной. Последняя является гражданской супругой одного из фигурантов уголовного дела.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.