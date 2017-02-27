Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод

В праздничный день, 23 февраля, злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода ( ХНПЗ), сообщили деловой газете "Золотой Рог" в руководстве завода.

Только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб удалось предотвратить техногенную катастрофу. Страшно даже представить какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска.

- По данному случаю мы обратились в правоохранительные органы и надеемся на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт, прокомментировал деловой газете "Золотой Рог" генеральный директор завода Сергей СКУРИДИН.

Руководством Хабаровского НПЗ приняты дополнительные меры по усилению охраны и безопасности стабильной работы завода.