www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.48 р. 100 JPY: 50.72 р.
EUR: 60.45 р. 10 CNY: 83.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод

27 Февраля 2017, 09:09 | Хабаровск

В праздничный день, 23 февраля, злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода ( ХНПЗ), сообщили деловой газете "Золотой Рог" в руководстве завода.

Только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб удалось предотвратить техногенную катастрофу. Страшно даже представить какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска.

- По данному случаю мы обратились в правоохранительные органы и надеемся на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт, прокомментировал деловой газете "Золотой Рог" генеральный директор завода Сергей СКУРИДИН.

Руководством Хабаровского НПЗ приняты дополнительные меры по усилению охраны и безопасности стабильной работы завода.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: теракт  топливо  нефтеперерабатывающий завод  бензин 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Доксициклин09:25, 27.02.2017#

    не понял. так его что не поймали чтоли??!

  • РїСЂРѕС…09:38, 27.02.2017#

    а зачем?основание для затрат на ПВО завода уже естьмилиооны на охранувот почему бензин дорогой, на охрану от таких террористовуходят.

  • Доксициклин11:04, 27.02.2017#

    Сейчас наверное усилят охрану на всех заводах. и ценник на бенз сразу поползет в верх

  • Турыст12:39, 27.02.2017#

    Ну вот и появилась причина поднять ценник на мочу.

  • vasya11:07, 27.02.2017#

    "злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем" - малоправдоподобно. То ли выдумка, то ли тренировка. Парашюты для чего? И зачем открытый огонь? Зажигательные устройства неживые, падений с высоты не боятся. Открытый огонь догорит, пока парашют долетит до земли. Немцы в войну сбрасывали с самолетов тысячами мелкие (5 х 5 сантиметров, толщ. 0, 5 см) очень несложные зажигательные устройства с задержкой воспламенения до 2 часов. Что мешало дельтапланеристу сбросить что-то подобное?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru