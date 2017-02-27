Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
В праздничный день, 23 февраля, злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода ( ХНПЗ), сообщили деловой газете "Золотой Рог" в руководстве завода.
Только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб удалось предотвратить техногенную катастрофу. Страшно даже представить какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска.
- По данному случаю мы обратились в правоохранительные органы и надеемся на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт, прокомментировал деловой газете "Золотой Рог" генеральный директор завода Сергей СКУРИДИН.
Руководством Хабаровского НПЗ приняты дополнительные меры по усилению охраны и безопасности стабильной работы завода.
Новости тематики
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- В Хабаровском крае безработные убили своего бывшего работодателя и четырех коллег
- В Хабаровске готовятся убивать собак
- В аэропорту Хабаровска "Боинг" столкнулся с Ан-24
- В Хабаровске грабителю досталась палка для селфи
- "Боинг", летевший из Токио в Париж, совершил вынужденную посадку в Хабаровске
- В одном из торговых центров Хабаровска открыли стрельбу
- Банда в Хабаровске специализировалась на продуктовых магазинах
- У заводчицы шпицев в Хабаровске украли собак на 200 тысяч рублей
- В Хабаровские задержан гражданин, пытавшийся продать патроны к нарезной винтовке
Новости раздела
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- В Хабаровском крае безработные убили своего бывшего работодателя и четырех коллег
- У "Боинга", летевшего из Москвы на Дальний Восток, оказались проблемы с двигателем
- В Хабаровске готовятся убивать собак
- В аэропорту Хабаровска "Боинг" столкнулся с Ан-24
- В Хабаровском крае новое крупное ДТП с участием автобуса
- В Хабаровске грабителю досталась палка для селфи
- Аэропорт в Хабаровском крае закрыт из-за крушения бомбардировщика
- "Боинг", летевший из Токио в Париж, совершил вынужденную посадку в Хабаровске
- На Хабаровской ТЭЦ-1 произошло возгорание
Комментарии
-
-
-
-
-
vasya11:07, 27.02.2017#
"злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем" - малоправдоподобно. То ли выдумка, то ли тренировка. Парашюты для чего? И зачем открытый огонь? Зажигательные устройства неживые, падений с высоты не боятся. Открытый огонь догорит, пока парашют долетит до земли. Немцы в войну сбрасывали с самолетов тысячами мелкие (5 х 5 сантиметров, толщ. 0, 5 см) очень несложные зажигательные устройства с задержкой воспламенения до 2 часов. Что мешало дельтапланеристу сбросить что-то подобное?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Частые аресты чиновников в Приморье вынудили власть сделать это
- Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Арендаторы жилья получат налоговый вычет
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Во Владивостоке появился хороший выбор участков под любое строительство
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников
не понял. так его что не поймали чтоли??!