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В Хабаровском крае таджики открыли охоту на китайцев
За 10 месяцев текущего года на территории Дальнего Востока иностранные граждане и лица без гражданства совершили более тысячи преступлений – на треть больше прошлогодних показателей.
На территории ДФО в 2013 году в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства расследовано 1096 преступлений, что на 31% больше данных прошлого года. В отношении самих мигрантов за десять месяцев уходящего года совершено 627 преступлений – рост на 29%. По словам врио начальника ЦПЭ Полиции ГУ МВД России по ДФО Валерия АГАБЕКЯНА, количество преступлений, совершаемых иностранцами, в макрорегионе невелико и составляет порядка 2% от всех преступлений в округе: в большинстве случаев это кражи и грабежи.
В основном иностранные граждане совершают преступления имущественной направленности. Заместитель начальника УФМС России по Хабаровскому краю Константин СТЕФАНОВИЧ связывает данный факт с малообеспеченным положением приезжающих в регион мигрантов.
Свежий факт объединения иностранных граждан в организованные преступные группировки зафиксирован в Хабаровском крае, сообщил телеканал «Вести Хабаровск». В нападении на китайца подозревают граждан Таджикистана. Согласно установленным данным, в ходе разбойного нападения банда иностранцев похитила у гражданина КНР, занимающегося оптовой торговлей на рынке, 400 тыс. рублей. В настоящее время проводится расследование инцидента, предполагаемые участники ОПГ находятся под арестом.
В то же время сохраняется опасность возникновения на территории округа радикальных религиозных течений, имеющих связь с международными террористическими и экстремистскими организациями. В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГУ МВД проверили более 700 мигрантов, из которых 27 иностранцев выдворено за пределы страны. В условиях роста притока мигрантов правоохранительные органы пресекают возможные экстремистские проявления со стороны въезжающих на территорию страны граждан и местного населения.
- Межнациональных конфликтов в этом году на территории региона допущено не было. С этническими землячествами проводится работа о недопустимости подобных ситуаций. Активные участники «Русского марша» также состоят на учете. Сотрудники ГУ МВД в этом году предотвратили два возможных конфликта в Хабаровске, - пояснил во время пресс-конференции в хабаровском офисе «Интерфакса» Валерий АГАБЕКЯН.
На территории Хабаровского края в текущем году на миграционный учет поставлено 102 тысячи иностранцев, что на 4% больше результатов 2012 года. При этом количество мигрантов из стран СНГ увеличилось на 20% и составило 60 тысяч человек. В тройке лидеров среди переселенцев оказались выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. Количество мигрантов из данных стран уже превысило число граждан КНР, въехавших в регион. Согласно государственной Концепции миграционной политики, к 2026 году в регионы Сибири и Дальнего Востока должен установиться стабильный приток мигрантов.
Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Хабаровский край.
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я за Китайцев .