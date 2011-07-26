Преступники, похитившие 4 млн рублей «Почты России», попали в капкан

В Хабаровском крае следственно-оперативная группа вышла на след преступников, которые 9 июля в селе Некрасовка Хабаровского района застрелили водителя машины «Почты России» и похитили 4,2 млн рублей, сообщил начальник УМВД по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей СЕРГЕЕВ.

«Преступление было тщательно спланировано. Однако, несмотря на то что преступники тщательно готовились, они допустили ряд ошибок, которыми мы воспользуемся в ближайшее время для раскрытия данного преступления», - сказал Сергеев на пресс-конференции. На поиски преступников направлены значительные силы правоохранительных органов. Задействован спецназ, а также кинологи с собаками. На дорогах Хабаровска и Хабаровского района введен план перехват «Вулкан-3».