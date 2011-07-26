Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Преступники, похитившие 4 млн рублей «Почты России», попали в капкан
В Хабаровском крае следственно-оперативная группа вышла на след преступников, которые 9 июля в селе Некрасовка Хабаровского района застрелили водителя машины «Почты России» и похитили 4,2 млн рублей, сообщил начальник УМВД по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей СЕРГЕЕВ.
«Преступление было тщательно спланировано. Однако, несмотря на то что преступники тщательно готовились, они допустили ряд ошибок, которыми мы воспользуемся в ближайшее время для раскрытия данного преступления», - сказал Сергеев на пресс-конференции. На поиски преступников направлены значительные силы правоохранительных органов. Задействован спецназ, а также кинологи с собаками. На дорогах Хабаровска и Хабаровского района введен план перехват «Вулкан-3».
Новости тематики
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
- В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
- Хабаровские живодерки получили реальные сроки
- В Хабаровске за два дня выпало 70% месячной нормы осадков
Новости раздела
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Выясняются обстоятельства падения вертолета в Хабаровском крае
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
- Ми-8 совершил жесткую посадку на одну из улиц Хабаровска
- В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"