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Заложники квартирных разборок
Застройщик многоэтажного жилого дома № 99-б по улице Карла Маркса в Хабаровске установил охрану, которая не пускает в свои квартиры 116 человек, имеющих на руках свидетельства о праве собственности.
Об этом было заявлено на заседании краевой комиссии по защите прав обманутых дольщиков, прошедшей под руководством нового председателя - первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктора ЧУДОВА.
Первая очередь строительства жилого дома по адресу ул. Карла Маркса, 99-б сдана в декабре 2010 года. Однако, люди, право собственности которых на квартиры признано судом, до сих пор не могут заселиться в свое жилье из-за возникших разногласий с застройщиком - ООО «Титбит» - по стоимости квадратного метра, в связи с чем у подъездов и появилась охрана от «Титбит». По мнению членов комиссии, застройщик чинит препятствия незаконно: арбитражный суд Хабаровского края обязал ООО «Титбит» в 15-дневный срок передать товариществу собственников жилья «Ссудосберегательное строительное товарищество-2» 116 квартир, и решение это вступило в законную силу.
Прямо на заседании комиссии заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Андрей КИСЕЛЕВ вручил соответствующий исполнительный лист директору ООО «Титбит» Владимиру ФРИДМАНУ и предупредил его об ответственности, вплоть до уголовной, в случае неисполнения решения суда. В свою очередь Фридман выразил несогласие с решением суда и заявил о намерении его обжаловать. Но председатель комиссии Виктор Чудов потребовал от застройщика решать возникшие разногласия законным путем.
Как рассказали «ЗР» в пресс-центре правительства края, сегодня под контроль регионального правительства взяты и другие объекты жилищного строительства в Хабаровске, расположенные на улицах: Краснодарской, П.Морозова, 113 (1-я очередь микрорайона «Парус»), Хабаровской, Марины Расковой, 30, Тихоокеанской (на Казачьей горе). Под присмотром находится и коттеджная застройка в селе Тополево.
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