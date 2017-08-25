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Хабаровские живодерки получили реальные сроки
Суд в Хабаровске вынес приговоры издевавшимся над животными девушкам и отправил их на более чем три года в колонию общего режима. Их признали виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Индустриальный суд Хабаровска дал реальные сроки двум девушкам, которых обвинил в жестоком обращении с животными, сообщает «РИА Новости». Им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев в колонии общего режима.
Девушек признали виновными по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), по ч.1 ст.148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Также с ними по делу проходил молодой человек: к расправам над животными он отношения не имеет, однако проходит по другой статье — возбуждение ненависти и вражды (ст.282 УК РФ), — по этой статье он получил три года колонии.
Сами фигуранты, пишет РБК, полностью признали свою вину еще в середине февраля. Как уточняет агентство, во время своего последнего слова в суде они попросили дать им наказание, которое не будет связано с лишением свободы.
В начале ноября суд в Хабаровске арестовал двух 17-летних девушек по обвинению в жестоких расправах над животными, а также в разбое и оскорблении чувств верующих. Правоохранители обратили на них внимание после публикации в социальных сетях фотографий, на которых было видно, как девушки издеваются над животными, которых находили по объявлениям о поиске хозяев, и убивают их. Внимание на эти снимки обратило издание TJournal. Всего от действий хабаровчанок пострадало не менее 15 животных и птиц.
По версии следствия, одна из обвиняемых также познакомилась в социальной сети с 20-летним молодым человеком, которого привела в заброшенное здание, где их ждала вооруженная пистолетом и битой другая девушка. Там они напали на молодого человека, ранили его в челюсть и начали требовать у него деньги. Парню удалось сбежать.
Подельник девушек, 18-летний молодой человек, снял и смонтировал вместе с ними видеоролик «с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе». Позже это видео они опубликовали в социальной сети «с целью унижения человеческого достоинства».
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