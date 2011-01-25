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Судили трех товарищей
Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор членам трансрегиональной преступной группе, действовавшей на территории Хабаровска и Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю, в 2009 г. преступники организовали канал незаконной миграции, легализуя граждан стран СНГ на территории России, проставляя поддельные штампы органов пограничного контроля ПС ФСБ России в паспорта иностранцев и новые миграционные карты. На скамье подсудимых оказались лидер группы Тулкинжон Ахмадхонов (Новосибирск), Зокир Холбобоев (Хабаровск) и сообщник Ахмадхонова – Зокиржон Джурабаев. Холбобоев, имевший широкие связи в национальных диаспорах Хабаровска, предлагал гражданам стран СНГ, у которых истек срок нахождения на территории РФ, за 2500–3000 рублей проставить дату-штамп о пересечении Государственной границы РФ в паспорта и оформить новые миграционные карты без выезда за пределы России. Затем передавал документы в Новосибирск Ахмадхонову через членов экипажей самолетов. В этом ему помогал представитель одного из крупнейших российских авиаперевозчиков в Хабаровске. Оперативники зафиксировали пять эпизодов передачи документов, в каждой партии находилось 5-10 паспортов. Кроме «оформления» документов, Холбобоев предлагал услуги по постановке на миграционный учет в органах ФМС, прибегая к помощи третьих лиц, либо самостоятельно регистрировал иностранцев с фиктивными документами по двум адресам в Хабаровске, где в итоге оказались зарегистрированными более 100 человек.
Суд признал троих участников преступной группы виновными и приговорил Ахмадхонова и Холбобоева к 2 годам лишения свободы условно, а Джурабаева – к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно.
По данным аппарата полпреда, в настоящее время на территории Дальнего Востока зарегистрировано 99,8 тыс. работающих иностранных граждан, из них граждане СНГ - 40 тыс. человек. В целом по округу максимальная концентрация трудовых мигрантов зафиксирована в строительстве, где трудоустроено 45,4 % иностранных граждан, 44% из которых – граждане стран СНГ.
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