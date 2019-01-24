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Вслед за Владивостоком массовая эвакуация началась в Хабаровске и на Сахалине
24 Января 2019, 11:08 | Хабаровск
Волна сообщений о минировании докатилась до соседей
В Хабаровске после сообщений о якобы заложенных в зданиях минах, эвакуированы преподаватели и учащиеся несколько школ, персонал детской больницы и сотрудники городской администрации. В настоящее время на местах ЧП работают бригады саперов, представители МЧС и правоохранительных органов.
Также в четверг поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 19 школах Южно-Сахалинска и мэрии города.
Днем ранее волна сообщений о якобы готовящихся взрывах на социальных объектах прокатилась по Владивостоку.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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