Нефти ВСТО еще нет, а ее уже воруют

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Дальнефтепровод», дочернего предприятия компании «Транснефть». Несанкционированные подключения к ВСТО выявлены в ходе пуско-наладочных работ на нефтепроводе неподалеку от села Дружба в Хабаровском районе. К месту обнаружения врезок была доставлена спецтехника, разлива нефти во время работ по устранению подключений не произошло.

Как известно, нефтепровод еще не функционирует в проектном режиме, в первой декаде ноября было только полностью завершено заполнение сырьем второй очереди ВСТО, теперь в течение полутора месяцев будут вестись пуско-наладочные работы.

