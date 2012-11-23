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Нефти ВСТО еще нет, а ее уже воруют
23 Ноября 2012, 13:08 | Хабаровск
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Дальнефтепровод», дочернего предприятия компании «Транснефть». Несанкционированные подключения к ВСТО выявлены в ходе пуско-наладочных работ на нефтепроводе неподалеку от села Дружба в Хабаровском районе. К месту обнаружения врезок была доставлена спецтехника, разлива нефти во время работ по устранению подключений не произошло.
Как известно, нефтепровод еще не функционирует в проектном режиме, в первой декаде ноября было только полностью завершено заполнение сырьем второй очереди ВСТО, теперь в течение полутора месяцев будут вестись пуско-наладочные работы.
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