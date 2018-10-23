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На Дальнем Востоке пассажирский самолет обстреляли из "Калашникова"

23 Октября 2018, 11:36 | Хабаровск

Проверкой инцидента займется прокуратура

В носовой части самолета АН-24, прибывшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября, обнаружено пулевое отверстие от автомата Калашникова, позже найдена и сама пуля, сообщают СМИ.

«Дальневосточная транспортная прокуратура проверит авиакомпанию «Хабаровские авиалинии» на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов после этого инцидента. Прокуратура, ссылаясь на сведения авиакомпании, опровергает информацию об отстреле в воздухе», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Самолет совершал полет в Хабаровск без пассажиров, он прибыл для проведения техобслуживания. Полет проходил в штатном режиме.

Есть данные, что самолет некоторое время назад находился на ремонте в месте, неподалеку от которого шла нелегальная охота.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инцидент  авиа  прокуратура  ремонт  Дальний Восток  самолет  Хабаровские авиалинии 



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