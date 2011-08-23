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Вода не принесла радиацию

23 Августа 2011, 17:27 | Хабаровск

Общий размер компенсаций жителям пострадавшего от наводнения поселка Горный Солнечного района Хабаровского края, по предварительным расчетам, может составить 2,58 млн рублей.

Напомним, 11 августа начался разлив реки Силинка в поселке Горный. Под водой оказались дома, гаражи и дороги, поселок остался без электроэнергии. Пришлось эвакуировать 20 человек. Паводок ушел на юг края, а жизнь в поселке обустраивается. В результате наводнения в Горном оказались пострадавшими 122 человека из 39 семей, чье жилье оказалось в зоне затопления. Но жители опасаются худшего: рядом хранилище.

Председатель краевой комиссии по ЧС Юрий ОНОПРИЕНКО заверил, что опасения некоторых жителей поселка относительно повышенного уровня радиации в связи с утечкой шлаков сквозь дамбу хвостохранилища ОАО «Оловянная рудная компания» не подтвердились. Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовали проверку радиационного фона, на которую пригласили жителей поселка. Как показали замеры, фон не превышает допустимых значений и варьируется от 9 до 13 микрорентген в час при норме до 30 микрорентген. В поселке идут работы по ремонту дамбы, завершаются отсыпка дорог и основания теплотрассы, расчистка завалов и вывоз мусора, продолжается ремонт поврежденной ЛЭП. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора контролируют качество подаваемой населению воды.

Автор: Александр Николаев
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