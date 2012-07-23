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На Дальнем Востоке – очередной случай отравления детей в лагере

23 Июля 2012, 13:33 | Хабаровск

ХАБАРОВСК, 23 июля, ZRPRESS. Более 50 детей из лагеря "Созвездие" под Хабаровском и трое работников учреждения обратились в воскресенье к медикам с симптомами кишечной инфекции, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

"Обращения на недомогание поступили днем в воскресенье. В течение часа в лагерь были направлены представители краевого Минздрава, врачи из детской инфекционной больницы, инфекционисты. Всего жалобы поступили от 55 человек, в итоге четыре ребенка были госпитализированы в районную больницу с диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии, остальные, из которых трое взрослых, изолированы в отдельном корпусе в лагере. Утром в понедельник двое из госпитализированных детей уже выписаны из больницы, новых случаев заболевания не зарегистрировано", - сказал Александр Витько.

По его словам, в понедельник туда повторно выехала бригада врачей для наблюдения за ситуацией.

Как отметил на пресс-конференции замминистра образования и науки края Александр Король, всего в лагере находилось 384 ребенка от 12 до 17 лет.

"Считаем, что смена может продолжаться никаких оснований, чтобы прекратить смену, нет. И в ближайшее время полноценный отдых будут получать все дети", - сказал он.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт, в лагере работали санитарные врачи, которые отобрали суточные пробы продуктов, в том числе йогурта, который дети ели накануне вечером.

Он отметил, что косвенных подтверждений, что причиной заболевания стал йогурт, нет. Из заболевших только 70% ели кисломолочную продукцию местного производителя, кроме того йогурты поставляются в магазины и жалоб на него в минувшие выходные не поступало.

"Проверяющие проверили качество воды и условия хранения продуктов питания. Были нарушения температурного режима при хранении продуктов. Отобраны пробы пищи, образцы йогурта, в том числе на заводе производителе. Они сейчас исследуются", - сказал Владимир Отт.

По его словам, массовых случаев заболевания в лагерях в Хабаровском крае не было восемь лет, между тем в течение года в детских садах и школах возникают вспышки инфекций - обычно по 20-30 случаев в год, заболевают от пяти до 20 человек.

Он отметил, что в лагере проведена дезинфекция помещений, пишет  РИА "Новости"

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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