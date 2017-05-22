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"Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
Лайнер несколько часов кружил над Хабаровском, вырабатывая топливо
Самолет Airbus А330-300 авиакомпании «Аэрофлот» выполнявший рейс из Хабаровска в Москву в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
Самолет из Хабаровска вылетел в 10:35 (03:35 мск), однако через некоторое время командир экипажа принял решение о возвращении. После этого лайнер кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Позже стало известно, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта после вылета самолета были обнаружены части протектора шины шасси
На борту находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
Пассажиры рейса смогут вылететь в Москву уже сегодня рейсом 6488 компании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Этот рейс выполняется на Boeing 777-300.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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