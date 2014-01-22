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В Хабаровском крае крупный чиновник попался на махинациях с госсобственностью

22 Января 2014, 09:42 | Хабаровск

В отношении главы одного из районов Хабаровского края принято процессуальное решение.

Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства, сотрудниками Главного управления МВД России по ДФО выявлен факт превышения должностных полномочий главой одного из районов Хабаровского края.

Установлено, что руководитель подписал постановление, на основании которого часть территории санатория в нарушение федерального законодательства была переведена из государственной в муниципальную собственность.  После чего, чтобы избежать проведения конкурсных торгов по продаже земельных участков, эта территория была передана в аренду одному из дачных некоммерческих товариществ.

В последующем данные земельные участки были проданы по значительно заниженной стоимости членам указанного дачного товарищества.

По факту превышения должностных полномочий в отношении чиновника Следственным управлением СК России по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ. По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски.

В отношении чиновника избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности главы района и возможной причастности  к ним иных должностных лиц администрации  муниципального района.

Проверяется законность выделения главой района частным лицам и иных земельных участков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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