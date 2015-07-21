Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске грабителю досталась палка для селфи
Экипаж патрульно-постовой службы полиции совместно с неравнодушными горожанами задержал мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского УМВД.
Ночью в дежурную часть городского отдела полиции №6 поступил сигнал о разбойном нападении на молодую прохожую. На Амурском бульваре неизвестный, угрожая девушке ножом, вырвал у нее сумку, где находилась косметичка, зарядное устройство для телефона и компактный штатив для фотосъемки.
На место немедленно были направлены следственно-оперативная группа и наружные наряды полиции. Специально обученная собака взяла след и вывела оперативников к месту, где злоумышленник избавился от дамского аксессуара.
Полицейские выяснили, что потерпевшая учится в одном из вузов краевого центра. В Хабаровск она приехала из Уссурийска.
По бульвару она шла на встречу с друзьями. Налетчик сначала следовал за девушкой на некотором отдалении, а затем напал. Перед тем как похитить сумку, он избил пострадавшую. Девушка подробно описала внешность злоумышленника.
Параллельно с полицейскими к поиску нападавшего подключились и знакомые студентки. На улице Серышева они обнаружили подходящего под описание мужчину и удерживали его до приезда наряда ППС.
В отделе полиции потерпевшая опознала налетчика. При личном досмотре у 27-летнего уроженца Бикина обнаружено зарядное устройство и складной нож. Юридически мужчина не судим. Однако следователи выяснили, что несколько лет назад он поменял фамилию. Проверив эту информацию, полицейские установили, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за угон машины и кражи.
В Хабаровске задержанный проживает более 10 лет. В настоящее время официально нигде не трудоустроен. Причины своего поступка объяснил финансовыми трудностями.
На время предварительного следствия решением Центрального районного суда Хабаровска злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Новости тематики
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
- В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
- Хабаровские живодерки получили реальные сроки
- В Хабаровске за два дня выпало 70% месячной нормы осадков
- "Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
Новости раздела
- В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на Амурском судостроительном заводе
- Выясняются обстоятельства падения вертолета в Хабаровском крае
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следственный комитет возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске
- Ми-8 совершил жесткую посадку на одну из улиц Хабаровска
- В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка
- Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева сдался властям
- Хабаровские живодерки получили реальные сроки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей