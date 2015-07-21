В Хабаровске грабителю досталась палка для селфи

Экипаж патрульно-постовой службы полиции совместно с неравнодушными горожанами задержал мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского УМВД.

Ночью в дежурную часть городского отдела полиции №6 поступил сигнал о разбойном нападении на молодую прохожую. На Амурском бульваре неизвестный, угрожая девушке ножом, вырвал у нее сумку, где находилась косметичка, зарядное устройство для телефона и компактный штатив для фотосъемки.

На место немедленно были направлены следственно-оперативная группа и наружные наряды полиции. Специально обученная собака взяла след и вывела оперативников к месту, где злоумышленник избавился от дамского аксессуара.

Полицейские выяснили, что потерпевшая учится в одном из вузов краевого центра. В Хабаровск она приехала из Уссурийска.

По бульвару она шла на встречу с друзьями. Налетчик сначала следовал за девушкой на некотором отдалении, а затем напал. Перед тем как похитить сумку, он избил пострадавшую. Девушка подробно описала внешность злоумышленника.

Параллельно с полицейскими к поиску нападавшего подключились и знакомые студентки. На улице Серышева они обнаружили подходящего под описание мужчину и удерживали его до приезда наряда ППС.

В отделе полиции потерпевшая опознала налетчика. При личном досмотре у 27-летнего уроженца Бикина обнаружено зарядное устройство и складной нож. Юридически мужчина не судим. Однако следователи выяснили, что несколько лет назад он поменял фамилию. Проверив эту информацию, полицейские установили, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за угон машины и кражи.

В Хабаровске задержанный проживает более 10 лет. В настоящее время официально нигде не трудоустроен. Причины своего поступка объяснил финансовыми трудностями.

На время предварительного следствия решением Центрального районного суда Хабаровска злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.