Найдены тела трех пропавших в Хабаровском крае полицейских

В районе имени Лазо Хабаровского края найдены тела исполняющего обязанности начальника района имени Лазо подполковника полиции Юрия Радченко, оперуполномоченного ФСКН капитана полиции Дмитрия Хоменко и их водителя Юрия Горбунова, пропавших 10 дней назад.

Они находились в автомобиле УАЗ, в котором полицейские выехали на оперативно-розыскные мероприятия. Внешних признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Трагедия случилась в районе «Быстрой косы» реки Хор в километре от дороги Кондратьевка — Каменец-Подольский. Машину нашли в 12 метрах от берега.

По предварительным данным, дорога, по которой следовали силовики, была разрушена разлившейся рекой. Автомобиль упал в промоину.

Полицейские выехали на машине УАЗ в район населенных пунктов Святогорье, Катэн и Солонцовый 8 июля. После чего они перестали выходить на связь. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).