Рыбу из Амура воруют только граждане Китая

В пограничных водах Амура и Уссури завершились мероприятия по совместному российско-китайскому контролю над соблюдением сторонами правил охраны, регулирования и воспроизводства водных биоресурсов. По оценкам экспертов, объем ценной рыбы в реках ежегодно снижается.

Совместные рыбоохранные действия, в соответствии с решениями двадцать первой сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, прошли с 4 по 16 июня – сначала на российской, затем на китайской части пограничных вод. По словам старшего госинспектора отдела регулирования рыболовства и рыбопромысловых участков Амурского территориального управления Росрыболовства Евгения ЦЕПИЛОВА, фактов браконьерства со стороны граждан РФ выявлено не было, чего нельзя сказать о рыбаках из Поднебесной.

- Наиболее проблемный участок - 60-80 км среднего Амура, напротив уезда Фуюань. Здесь российскими органами рыбоохраны регулярно фиксируются нарушения гражданами КНР действующего российского и китайского законодательства, при этом 90% нарушений связано с незаконным пересечением госграницы с целью лова рыбы, - рассказал Евгений Цепилов.

Не стал исключением и день проведения совместного контроля. Так, в районе 63 км Среднего Амура был зафиксирован случай постановки китайскими рыбаками сетных орудий лова в непосредственной близости от российского берега – примерно в 600 метрах от фарватера. Лодка была задержана, при этом в ходе задержания нарушители оказывали ожесточенное сопротивление с использованием багров, палок и холодного оружия. В джонке были обнаружены сети и незаконно выловленная рыба (верхогляд, сазан, толстолоб).

Впрочем, отмечают в Росрыболовстве, поимка браконьеров – явление достаточно редкое. Так, с мая по октябрь 2011 года Амурское территориальное управление провело порядка 30 рейдов, в ходе которых было выявлено 222 нарушения и проведено всего 3 задержания.

- Ловить браконьеров чрезвычайно трудно, - поясняет Евгений Цепилов. – Завидев рыбоохранное судно, они быстро обрезают сети и уходят на свою территорию. Здесь надо учитывать, что протяженность пограничных вод Амура и Уссури в зоне ответственности Амурского территориального управления составляет более 2000 км, большая часть которых находится в сильно удаленных, труднодоступных местах. По сегодняшним оценкам, регулярный промысел здесь ведут до 600 китайских джонок.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся неэффективность, в первой половине июня такие рыбоохранные мероприятия играют особую роль. В этот период на нерестилища идет рыба осетровых пород, а усиленные совместные рейды вынуждают китайских рыбаков быть более осторожными и дисциплинированными, позволяя большему количеству рыбы преодолеть китайские сети и отнереститься.

Согласно официальным данным китайской стороны, за прошлый год их рыбаками в пограничных водах было выловлено 44,6 тонн рыбы осетровых пород, т.е. 100% от квоты СИТЭС. В действительности же, отмечает Евгений Цепилов, в Китае в этой сфере не существует никакой отчетности и рыбопромысловых журналов, и реальный объем вылова неизвестен.

Казалось бы, решением проблемы – а количество рыбы в пограничных водах снижается ежегодно – мог бы стать форсированный выпуск в реки молоди, выращиваемой на рыбоводных заводах Китая. Однако если в плане экологии российско-китайское сотрудничество еще предполагает пропорциональные финансовые вложения сторон, и именно Китай, будучи главным загрязнителем Амура, за последние годы потратил на его очистку миллиарды юаней, то в вопросах охраны и воспроизведения водных биоресурсов ситуация пока обстоит иначе.

- На территории Китая в районе пограничных вод расположено несколько рыбоводных заводов, каждый производит по 10 млн мальков ежегодно, но в Амур они выпускают лишь по 500-700 тысяч, т.е. тот минимум, который необходим для получения квот на экспорт, - рассказал Евгений Цепилов. – Остальная часть молоди, как правило, подращивается и реализуется на внутреннем рынке. Китайская сторона говорит о таком положении вещей открыто.

Ситуацию с пополнением рыбных запасов осложняет то, что на территории Китая нет ни одной нерестовой реки. При этом, отмечает Евгений Цепилов, китайская сторона «неоднократно обращалась к нашим рыбоводным заводам с просьбой о поставках оплодотворенной икры осенней кеты, однако в практическую плоскость дело так и не перешло», т.к. закупочная цена, которую установил Китай, слишком низка и невыгодна для российских заводчиков.

По официальным данным, обстановка с выпуском молоди на Дальнем Востоке РФ более благополучна. Рыбоводными заводами Хабаровского края и ЕАО в весенний период 2012 года выпущено 105,665 млн. штук молоди кеты. Основной объем мальков – 100,985 млн. штук – выпущен государственными рыбоводными заводами ФГБУ «Амуррыбвод» в бассейн реки Амур. Из них 43 млн. штук выращено рыборазводными заводами на реках Бира и Биджан (ЕАО) и выпущено непосредственно в погранводы Амура. Негосударственными предприятиями, а именно Булгинским и Уракским рыбоводными заводами, принадлежащими рыбокомбинату им. Ленина и ЗАО «Рыболовецкая компания имени Вострецова», в северные реки Охотского побережья выпущено 4,680 млн штук кеты.

Несмотря на то, что в пограничных водах органы рыбоохраны борются только с китайскими браконьерами, рыбаков-нелегалов вполне хватает и на российской территории. Так, в низовьях Амура и в районе Амурского Лимана ежегодно в мае-июне проводятся усиленные мероприятия по обеспечению сохранности водных биоресурсов, выявлению и пресечению фактов браконьерства, незаконной переработки и реализации рыбопродукции.

За период с 15 мая по 7 июня 2012 года в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-осетр-2012», в которой приняли участие представители ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, УТ МВД России по ДФО, УМВД России по Хабаровскому краю, ФГБУ «Амуррыбвод» и других ведомств и служб, выявлено 223 нарушения Правил рыболовства, связанных с незаконным выловом осетровых видов рыб.

Во время операции из незаконного оборота изъято более 1 тонны готовой продукции из осетровых, более 50 экземпляров рыб было спасено из сетей браконьеров и выпущено в естественную среду обитания. Кроме того, «улов» рыбоохраны пополнили 118 крупноячейных сетных орудий лова («аханов») общей длиной 10980 метров и 17 транспортных средств. В правоохранительные органы передано 44 материала проверок, возбуждено 18 уголовных дел.

Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".