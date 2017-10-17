В Хабаровском крае нашли тело мертвого тигренка

Причины смерти зверя выясняются, у специалистов есть две основные версии, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 15 октября, в комитет охотничьего хозяйства от лесничего поступило сообщение об обнаружении тела амурского тигра недалеко от регионального заказника «Бирский» Хабаровского края.

«Печальная находка пока остается для нас загадкой. Сейчас можно только предполагать, что произошло. В таком возрасте тигренок кормится молоком и разумеется оставшись без матери, даже на непродолжительно время, погибает. Поэтому пока есть две основные версии. Тигрица вела тигрят или тигренка из «логова» в другое место, но люди или собаки могли ее напугать, и тигренок, отстав от матери, оказавшись один на один с природой, потратив все свои силы на поиски, умер от истощения. Второй вариант: тигрица покинула «логово» и не вернулась, потому что решила отказаться от малыша, либо с ней приключалась беда. Тигренок, подождав маму, пошел ее искать. Отчасти пролить свет на то, что же в действительности случилось, поможет вскрытие», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей АРАМИЛЕВ.

При визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельных ранений не обнаружено. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека. Вес хищника составляет 2,6 кг.

«Тело было обнаружено в ста метрах от лесовозной дороги. Это юный хищник, мы предполагаем, что тигру было до двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти нет, это дает все основания предполагать, что тигренок погиб естественной смертью. Но это лишь предположения, точно на этот вопрос ответит экспертиза», - комментирует начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий КОЛПАК.

Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которую будут проводить, в том числе, специалисты Центра «Амурский тигр». Труп тигра изъят и уже направлен в Центр диагностики и болезней диких животных в г. Уссурийск.