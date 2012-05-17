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Гендиректор Хабаровской филармонии обвиняется в вымогательстве

17 Мая 2012, 17:22 | Хабаровск

Заместитель генерального прокурора Юрий ГУЛЯГИН утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора коммерческой организации, который обвиняется в подкупе и вымогательстве, сообщает «Восток-Медиа».

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключил с ГУИ «Хабаровская краевая филармония» договор на выполнение ремонтно-реставрационных работ северо-западного фасада концертного зала. Обвиняемый за вознаграждение в размере 1,5% от стоимости работ предложил знакомому коммерсанту выполнить строительные работы по реставрации фасада. Субподрядчиком работы были выполнены, объект сдан заказчику. На расчетный счет строительной фирмы обвиняемого ГУИ «Хабаровская краевая филармония» перечислило денежные средства за выполненную работу.

После получения денежных средств генеральный директор компании решил, что 1,5% от общей суммы выполненных работ ему недостаточно и стал требовать 8,5%, угрожая, что в случае отказа денежные средства за фактически выполненные работы субподрядчик не получит. О факте вымогательства бизнесмен сообщил в полицию, после получения требуемой денежной суммы генеральный директор компании был задержан. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

«Золотой Рог».

Автор: РИА «Восток-Медиа»
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