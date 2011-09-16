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На рынке ценных бумаг выявлены фальшивки
16 Сентября 2011, 00:53 | Хабаровск
Транспортные полицейские Дальнего Востока совместно с УФСБ РФ по Хабаровскому краю выявили факты изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг.
Следственное управление УТ МВД России по ДФО с конца июня этого года возбудило более 100 уголовных дел по части 2 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг) - это беспрецедентное количество. По данным следствия, с 2007 года на территории Хабаровского и Приморского краев действовала группа лиц, занимающаяся этим криминальным бизнесом. Впоследствии в банках Владивостока и Хабаровска от имени нескольких фиктивно зарегистрированных фирм фальшивки обналичивались. Причиненный таким образом ущерб оценивается в 100 млн рублей.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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