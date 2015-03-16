В одном из торговых центров Хабаровска открыли стрельбу

В дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по г. Хабаровску из торгово-развлекательного комплекса на остановке «Большая» поступил сигнал о хулиганстве. Звонили сотрудник службы безопасности, который рассказал, что в павильоне трое нетрезвых молодых людей ведут себя агрессивно. Один из буянов вооружен предметом, внешне похожим на пистолет, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и наружные наряды полиции. Скандалисты были задержаны. У зачинщика конфликта был изъят пневматический пистолет. Легальность его приобретения сейчас выясняется.

Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские восстановили картину произошедшего. Сотрудник службы безопасности заметил неадекватно ведущую себя троицу еще на входе в торговый центр. Молодые люди были явно нетрезвы, громко нецензурно общались между собой. Охранник сделал им замечание. Буяны ответили оскорблениями и угрозами. Один из них достал пистолет и выстрелил во входную пластиковую дверь. В результате стеклопакет разбился.

В отделе полиции на задержанных был составлен административный материал. В их действиях были усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство»

Установлено, что 31-летний зачинщик конфликта неоднократно доставлялся в отделы полиции за распитие спиртного в общественных местах, бытовое хулиганство и проживание без регистрации. Были в биографии буяна и более тяжкие проступки. Уроженец Еврейской автономной области проходил фигурантом уголовных дел о кражах, грабежах и угрозе убийством.

Владелец пневматического пистолета помещен в специальный приемник для содержания лиц, задержанных в административном порядке. Наказание хулигану назначит суд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.