www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В одном из торговых центров Хабаровска открыли стрельбу

16 Марта 2015, 11:39 | Хабаровск

В дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по г. Хабаровску  из торгово-развлекательного комплекса на остановке «Большая» поступил сигнал о хулиганстве. Звонили сотрудник службы безопасности, который рассказал, что в павильоне трое нетрезвых молодых людей ведут себя агрессивно. Один из буянов вооружен предметом, внешне похожим на пистолет, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и наружные наряды полиции. Скандалисты были задержаны. У зачинщика конфликта был изъят пневматический пистолет. Легальность его приобретения сейчас выясняется.

Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские восстановили картину произошедшего. Сотрудник службы безопасности заметил неадекватно ведущую себя троицу еще на входе в торговый центр. Молодые люди были явно нетрезвы, громко нецензурно общались между собой. Охранник сделал им замечание. Буяны ответили оскорблениями и угрозами. Один из них достал пистолет и выстрелил во входную пластиковую дверь. В результате стеклопакет разбился.

В отделе полиции на задержанных был составлен административный материал. В их действиях были  усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство»

Установлено, что 31-летний зачинщик конфликта неоднократно доставлялся в отделы полиции за распитие спиртного в общественных местах, бытовое хулиганство и проживание без регистрации. Были в биографии буяна и более тяжкие проступки. Уроженец Еврейской автономной области проходил фигурантом уголовных дел о кражах, грабежах и угрозе убийством.

Владелец пневматического пистолета помещен в специальный приемник для содержания лиц, задержанных в административном порядке. Наказание хулигану назначит суд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: полиция  торговые центры  Хабаровск  оружие  происшествия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru