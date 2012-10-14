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ЗАО «Хабаровскавтомост» терпит убытки из-за порывов на паропроводе
Министерство по развитию Дальнего Востока добивается от ведомственных структур и властей Хабаровского края принятия мер по ликвидации аварийной ситуации на трубопроводе в Южном промышленном узле Хабаровска.
По этой причине вновь могут остановиться шесть крупных предприятий, которые получают по трубопроводу пар, необходимый для выпуска железобетонных изделий. Порывы на паропроводе, построенном 30 лет назад, происходят практически ежегодно, но мероприятия по его реконструкции не выполняются. В начале августа из-за аварии на трубопроводе предприятия Южного промузла вынужденно приостановили производство, что привело к миллионным убыткам и изменению сроков поставки продукции. Наиболее уязвимым в этой ситуации оказалось ЗАО «Хабаровскавтомост». Руководство предприятия обратилось за помощью в Минвостокразвития России.
Как сообщает пресс-служба министерства, вопрос о реконструкции трубопровода рассмотрен на совещании под руководством заместителя министра Юрия ОНОПРИЕНКО. «Трубопровод находится в таком ветхом состоянии, что в любой момент технологическая цепочка может прерваться. Производство остановится, и рабочих вновь придется оправлять в вынужденные отпуска. Необходимо понимать, что эти предприятия дают краевому бюджету немалые налоговые отчисления и обеспечивают людей работой», – подчеркнул заместитель министра, обращаясь к представителям Правительства Хабаровского края, перед которым поставлена задача в кратчайшие сроки ограничить доступ людей на территорию близ трубопровода и восстановить изоляцию трубы. В течение октября должны быть разработаны технические решения по реконструкции аварийного объекта.
Юрий РОГОВ.
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