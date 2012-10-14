www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

ЗАО «Хабаровскавтомост» терпит убытки из-за порывов на паропроводе

14 Октября 2012, 20:24 | Хабаровск

Министерство по развитию Дальнего Востока добивается от ведомственных структур и властей Хабаровского края принятия мер по ликвидации аварийной ситуации на трубопроводе в Южном промышленном узле Хабаровска.

По этой причине вновь могут остановиться шесть крупных предприятий, которые получают по трубопроводу пар, необходимый для выпуска железобетонных изделий. Порывы на паропроводе, построенном 30 лет назад, происходят практически ежегодно, но мероприятия по его реконструкции не выполняются. В начале августа из-за аварии на трубопроводе предприятия Южного промузла вынужденно приостановили производство, что привело к миллионным убыткам и изменению сроков поставки продукции. Наиболее уязвимым в этой ситуации оказалось ЗАО «Хабаровскавтомост». Руководство предприятия обратилось за помощью в Минвостокразвития России.

Как сообщает пресс-служба министерства, вопрос о реконструкции трубопровода рассмотрен на совещании под руководством заместителя министра Юрия ОНОПРИЕНКО. «Трубопровод находится в таком ветхом состоянии, что в любой момент технологическая цепочка может прерваться. Производство остановится, и рабочих вновь придется оправлять в вынужденные отпуска. Необходимо понимать, что эти предприятия дают краевому бюджету немалые налоговые отчисления и обеспечивают людей работой», – подчеркнул заместитель министра, обращаясь к представителям Правительства Хабаровского края, перед которым поставлена задача в кратчайшие сроки ограничить доступ людей на территорию близ трубопровода и восстановить изоляцию трубы. В течение октября должны быть разработаны технические решения по реконструкции аварийного объекта.

Юрий РОГОВ.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru