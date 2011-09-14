Береги подпись с подключения

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В июне-июле 2011 года в Хабаровском крае произошел всплеск преступлений с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Как рассказал «ЗР» заместитель начальника отдела «К» УВД края Александр ЛЕПИЛОВ, в это время зарегистрировано 8 преступлений данной направленности.
Несмотря на то что к осени кражи средств со счетов предприятий с помощью системы «Банк-клиент» значительно снизились, филиал ОАО «Банк ВТБ» в Хабаровске счел необходимым провести семинар по информационной безопасности при дистанционных расчетах, ведь в этом режиме банк сейчас получает больше 80% клиентских поручений. В мероприятии приняли участие руководители IT-подразделений и служб безопасности компаний-клиентов банка, представители УВД, ГУ Банка России по Хабаровскому краю, профильные специалисты ВТБ.
Представитель ГУ БР по Хабаровскому краю Петр СОКОЛОВ сообщил, что предметом «охоты» организаторов высокотехнологичных преступлений чаще всего является цифровая электронная подпись, позволяющая осуществлять переводы средств со счетов предприятия в адрес подставных получателей. Подделать ее невозможно, поэтому воры ищут слабые места в компьютерных системах компаний, в комплексах безопасности. Им в помощь – все выходы на социальные сети, агенты почтовых сервисов, открытые возможности удаленного доступа на важнейших компьютерах предприятий. При этом случаи несанкционированного перевода средств часто происходят в пятницу вечером: банк проводит платеж, уведомление о котором клиент получает только утром в понедельник.
Александр Лепилов добавляет также, что для сокрытия следов преступники используют мощные вирусные программы, обваливающие всю систему компьютера, не позволяющие сразу увидеть проведенную операцию, что также дает время на прохождение платежа и усложняет поиски воров. В целом раскрываемость подобных преступлений в Хабаровском крае держится в районе 60%. А причиняемый ими ущерб, как правило, является весьма значительным. В Комсомольске-на-Амуре был случай, когда со счетов КнААПО исчезли 34 млн рублей. Из 8 преступлений июня-июля этого года в двух случаях суммы достигали 3 млн рублей. Замначальника отдела «К» отметил, что в центральных регионах России подобных преступлений в разы больше, причиняемый ими ущерб значительно серьезней.
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