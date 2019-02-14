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Специалисты ХТСК оперативно устранили повреждение на тепломагистрали в Хабаровске

14 Февраля 2019, 16:37 | Хабаровск

Устранить повреждение на трубе удалось уже к трем часам дня

Специалисты Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания») в Хабаровске приступили к заполнению тепломагистрали после устранения порыва на ней.

Накануне поздно вечером энергетики зафиксировали повреждение на теплотрассе в районе домов №№ 134-136 по ул. Тихоокеанской в Хабаровске. Сегодня утром на данном участке специалисты ХТСК приступили к восстановительным работам, в которых задействовали 15 человек оперативного персонала и 7 единиц техники. Устранить повреждение на трубе удалось уже к трем часам дня. В настоящее время ведется заполнение трубопровода теплоносителем. В течение полутора часов тепло и горячая вода вернутся на все ранее отключенные объекты.

«Телефонограмму о том, что повреждение устранено и начато заполнение трубопровода, мы отправили во все управляющие компании и ТСЖ, - рассказала заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Андрей ШЛОМА. – Теперь от их оперативности зависит как быстро потеплеют радиаторы в каждом конкретном доме, ранее попавшем под отключение».

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газеты «Золотой Рог», Хабаровск

 

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Теги: ДГК  Хабаровск  тепло  энергетика 



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