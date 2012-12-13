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На борту самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск, умер малыш
13 Декабря 2012, 14:18 | Хабаровск
5-летний мальчик скончался утром 13 декабря на борту самолета Боинг-777, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Хабаровск. Состояние его здоровья ухудшилось настолько, что командир воздушного судна принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту - в Красноярске.
Однако, несмотря на принятые меры, прибывшие к самолету врачи констатировали смерть ребенка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, причина смерти устанавливается.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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