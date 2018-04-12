www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.06 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 79.28 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"

12 Апреля 2018, 12:41 | Хабаровск

Следователями Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР продолжается расследование уголовного делу по факту крушения в Хабаровске вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток".

В частности, проведен осмотр места происшествия, изъяты бортовые самописцы. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинского исследования и опознания. В авиакомпании «Восток» осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертных исследований.  

Кроме этого, следователями запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления.  

Напомним, 11 апреля 2018 года около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». Находившиеся на борту 6 членов экипажа погибли. 

По факту крушения вертолёта МИ-8 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственное управление обратилось к жителям региона за помощью в расследовании этого ЧП.
«Если Вы явились очевидцем случившегося, а также если Вам удалось произвести фото или видео-фиксацию крушения вертолета МИ-8 11 апреля 2018 года, просьба обратиться в Хабаровский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по телефону 8 (4212)40-02-05, либо по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2», - сообщила в интервью «Дальневосточному капиталу»  старший помощник транспортного прокурором по связям со СМИ Дарья Немцева.

 

Олег Кульгин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Восток  вертолет  МИ 8  крушение  Хабаровск 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru