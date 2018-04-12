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Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
Следователями Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР продолжается расследование уголовного делу по факту крушения в Хабаровске вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток".
В частности, проведен осмотр места происшествия, изъяты бортовые самописцы. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинского исследования и опознания. В авиакомпании «Восток» осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертных исследований.
Кроме этого, следователями запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления.
Напомним, 11 апреля 2018 года около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». Находившиеся на борту 6 членов экипажа погибли.
По факту крушения вертолёта МИ-8 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственное управление обратилось к жителям региона за помощью в расследовании этого ЧП.
«Если Вы явились очевидцем случившегося, а также если Вам удалось произвести фото или видео-фиксацию крушения вертолета МИ-8 11 апреля 2018 года, просьба обратиться в Хабаровский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по телефону 8 (4212)40-02-05, либо по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2», - сообщила в интервью «Дальневосточному капиталу» старший помощник транспортного прокурором по связям со СМИ Дарья Немцева.
Олег Кульгин.
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