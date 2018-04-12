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В Хабаровском крае объявлен день траура
12 апреля, в Хабаровском крае объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». Соответствующее решение принято губернатором Вячеславом Шпортом.
В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться в этот день от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
«В авиакатастрофе погибли шесть наших земляков, авиаторов. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку, будем внимательно следить за расследованием причин этого происшествия. От себя лично и от имени Правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Желаю вам мужества и стойкости в этот трудный час», - сказал Вячеслав Шпорт.
По решению губернатора семьям погибших пилотов будет выплачено по 1 миллиону рублей. В правительстве региона приступили к оформлению документов на оказание материальной помощи родственниками погибших. Кроме того, выплаты будут перечислены и из бюджета Хабаровска. Материальная помощь также будет оказана при организации похорон.
Авиакомпания «Восток» обнародовала список погибших, в их числе:
1. Штанько Алексей Владимирович, проверяющий, 1976 г.р.
2. Макаров Дмитрий Николаевич, командир экипажа, 1973 г.р.
3. Ермаков Антон Анатольевич, командир экипажа, 1979 г.р.
4. Посохов Виктор Федорович, командир экипажа, 1968 г.р.
5. Борода Юрий Николаевич, бортмеханик, 1963 г.р.
6. Ульянов Игорь Владимирович, второй пилот, 1985 г.р.
Напомним, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, взлетев с территории малого аэропорта в 11.02. Первое сообщение о катастрофе поступило в 11.18 по местному времени от заместителя командира воинской части № 3864, который сообщил о том, что рядом с малым аэропортом упал вертолет Ми-8 бортовой номер 24640 АК «Восток» с последующим возгоранием.
На место ЧП было направлено шесть экипажей скорой медицинской помощи, пять автомашин противопожарной службы и пять экипажей полиции. Прибывшие на место падения вертолета спасатели выяснили, что он упал в нежилой зоне рядом с воинской частью, фюзеляж горит. Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара, и в 12.00 он был ликвидирован.
В ходе поисков сначала наши тела троих погибших, затем еще троих.
Обломки разбитой машины были разбросаны на пустыре в радиусе 2 км.
Сегодня в краевую столицу прилетела комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая займется расследованием причин авиакатастрофы. Черные ящики найдены, они будут расшифрованы в ближайшее время.
Олег Кульгин.
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