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Хабаровские полицейские задержали приезжего из Ванино, который подозревается в серии краж
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с имущественными преступлениями УМВД России по г. Хабаровску задержали 25-летнего уроженца поселка Ванино. Молодой человек подозревается в совершении серии краж, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе управления.
Полицейские установили, что задержанный вместе с подельником похищал имущество в салонах сотовой связи и офисах коммерческих предприятий. Действовали они примерно по одной и той же схеме. Выбирали павильоны на людных остановках общественного транспорта или вблизи крупных торговых центров. Зайдя в помещение, просили показать якобы понравившийся телефон. Интересовали злоумыщленников исключительно дорогостоящие модели. После они выжидали момент, когда продавец отвлечется и покидали салон.
Так около двух недель назад подозреваемый похитил дорогостоящий смартфон из павильона, который расположен на улице Суворова. Ущерб руководство компании оценило более чем в 30 тысяч рублей. Телефон изъят и возвращен владельцу.
В настоящее время полицейским известно о четырех эпизодах противоправной деятельности уроженца Ванино. По фактам краж органами предварительного следствия УМВД России по г. Хабаровску возбуждены уголовные дела.
Кроме того, оперативники располагают информацией о том, что молодой человек под видом клиента мог посещать офисы коммерческих предприятий и похищать оставленные без присмотра дамские сумки, сотовые телефоны, кошельки.
Есть основания предполагать, что подозреваемый может быть причастен к серии ночных грабежей одиноких прохожих в Индустриальном районе Хабаровска. Сейчас эта информация проверяется, сообщили деловой газете "Золотой Рог".
Ранее к уголовной ответственности житель Ванино не привлекался. Полицейские выяснили, что злоумышленник остался в краевом центре около года назад после окончания срочной службы в армии. За это время официально нигде не трудоустроился. Последние несколько месяцев подрабатывал в одной из строительных фирм. Оперативники предполагают, что кражи имущества были основным источником дохода подозреваемого.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску обращаются к гражданам, которые пострадали от противоправных действий этого молодого человека, с просьбой позвонить по телефонам 8-924-208-12-12, 8-924-303-66-10. Конфиденциальность и безопасность гарантируется.
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