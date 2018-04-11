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На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"

11 Апреля 2018, 14:38 | Хабаровск

В Хабаровске завершены поисково-спасательные мероприятия на месте крушения вертолета МИ-8. Проводятся оперативно-следственные действия уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

К ликвидации последствий крушения вертолета МИ-8 привлечены 219 человек и 31 единица техники, от МЧС России – 153 человека и 16 единиц техники.

На месте катастрофы обнаружены черные ящики. Руководство авиакомпании "Восток" сообщило, что вертолет выполнял учебный полет, на его борту находились несколько командиров экипажей вертолетов МИ-8 и проверяющие.

Вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, взлетел в 11.02, упал в 11.25 -  полет продолжался всего  23 минуты. В Хабаровске в это время наблюдалась низкая облачность, высота облаков составляла около 150 метров, шел дождь с мокрым снегом, дул сильный ветер.

Один из очевидцев сообщил журналистам, что  услышал в небе удар, похожий на звук при ДТП. По его мнению, вертолет в условиях плохой видимости зацепился за одну из мачт антенного поля, которое располагается на улице Антенной, куда упало воздушное судно.

 

Олег Кульгин

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: МЧС  крушение  Хабаровск  МИ 8  вертолет 



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