www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.37 р. 100 JPY: 58.26 р.
EUR: 76.85 р. 10 CNY: 99.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Следком возбудил уголовное делу по факту крушения вертолета в Хабаровске

11 Апреля 2018, 13:41 | Хабаровск

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 По данным следствия, 11 апреля 2018 года около 11 часов 30 минут (местное время) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». По данным следствия на борту находились члены экипажа в количестве 6 человек. В результаты крушения выживших нет.

 Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.

По информации ГУ МЧС по Хабарвоскому краю, на месте авиакатастрофы работают шесть карет скорой помощи, пять пожарных расчетов и пять экипажей полиции, а также группа спасателей.

Вертолет авиакомпании "Восток-Авиа" упал на жилой сектор, но жилых построек не задел.  Пожарные тушат горящие обломки вертолета. Площадь горения – 80 квадратных метров. В районе крушения пожарные обследовали территорию в шесть квадратных километров.

Фото ДВРПСО МЧС России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Хабаровск  крушение  вертолет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru