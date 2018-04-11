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Ми-8 совершил жесткую посадку на одну из улиц Хабаровска
Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие
Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, пишет деловая газета «Золотой Рог».
"В 11.30 (4.30 мск) 11 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от начальника смены ДДС Правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении, передает РИА "Новости".
Как отмечается, есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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