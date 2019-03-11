Угрозы ценам на бензин нет

Пожар на одном из двух дальневосточных НПЗ оперативно ликвидирован

Возгорание на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (КНПЗ) в Хабаровском крае потушено. Причиной пожара, начавшегося в понедельник в 12:50 местного времени, стал прогар змеевика в объеме печи в результате разгерметизации, сообщается в справке - докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Несмотря на ЧП, выпуск продукции не прекращался. Пострадавших в результате пожара нет, угрозы другим производственным объектам и экологии нет. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Досье газеты «Золотой Рог»

Мощность Комсомольского НПЗ (принадлежит "Роснефти") составляет 8 млн тонн нефти в год. В 2018 году завод переработал 6,587 млн тонн нефти и произвел 486 тыс. тонн автобензина, 1,522 млн тонн дизтоплива, 59 тыс. тонн мазута и 329 тыс. тонн авиакеросина.