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В Хабаровске за два дня выпало 70% месячной нормы осадков
Из-за дождей без света осталось 40 тыс. человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Хабаровском крае прошли самые сильные ливни за последние несколько лет. За двое суток в Хабаровске выпало 105 мм осадков — это 70% месячной нормы. На остальной территории края - в пределах трети нормы. В понедельник был самый пик циклона. Затем он начал смещаться на север, в Верхнебуреинский район, и осадки пошли на убыль.
Последствия ливней до сих пор ощущают жители района имени Лазо. В селе Зоевка был закрыт проезд по размытому участку трассы Хабаровск — Владивосток. Но уже к вечеру полотно трассы подсыпали.
Приходит в себя и городское хозяйство. Сильные ливни превратили улицы Хабаровска в реки. Ливневки не справились с большим объемом осадков, и они потоком хлынули по бульварам и дорогам. В городе затопило одну из подстанций, и без света остались почти 40 тыс. горожан. Городские службы отправились очищать магистрали, но из-за сильных ливневых дождей снова произошел выброс нефтепродуктов в коллектор Курча-Мурча в районе ТЭЦ-2. Вода с примесью «химии» попала в Амур и растеклась на несколько километров вдоль берега, чуть ли не до завода «Дальдизель».
Также было прервано движение трассе «Уссури» из-за размыва полотна дороги. На сегодняшний день трасса уже восстановлена.
Фото - "Комсомольская правда"
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