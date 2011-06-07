Левый нефтепровод

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор членам организованной группы, занимавшейся хищением нефти из магистрального нефтепровода «Оха - Комсомольск-на-Амуре» и причинившей материальный ущерб на сумму более 6,5 млн рублей. Все они получили условные сроки от двух до шести лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Жители Комсомольска-на-Амуре и Солнечного района Хабаровского края Роман МОЛОЧКОВ, Сергей СОЛОМИН, Александр КУЛИКОВ, Виктор АФИНОГЕНОВ, Андрей СУХОВ, Александр РУБАН, Роман МИРОШНИЧЕНКО и Андрей МРЫГА признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

При совершении преступления члены группы использовали бензовозы и железнодорожные цистерны, похищенная нефть под видом мазута перевозилась в города Уссурийск и Владивосток для дальнейшей реализации. При этом Молочков и Соломин, обладающие знаниями и опытом в сфере купли-продажи нефтепродуктов, руководили группой, а Мрыга, в целях конспирации и обеспечения видимости законных действий создал фирму ООО «Дальтехснаб», на расчетный счет которой перечислялись деньги от продажи похищенного сырья, сообщает РИА AmurMedia.