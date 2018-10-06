www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Транспорт
Распечатать

Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов позволило остановить мошенников

06 Октября 2018, 21:36 | Хабаровск

Для обмана автомобилистов, заправляющих свои машины на АЗС, использовались современные хакерские технологии

В рамках плановых мероприятий сотрудниками службы экономической безопасности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» была выявлена мошенническая схема воровства топлива на заправках сети АЗС ННК, организованная бывшими сотрудниками IT-службы предприятия. Компания постоянно проводит мероприятия, направленные на пресечения подобных деяний, поэтому любая задумка злоумышленников рано или поздно была бы вскрыта. ННК не боится раскрывать результаты таких проверок, поскольку клиенты должны знать, что на страже их интересов здесь стоят постоянно.

Для обмана клиентов использовались хакерские технологии: внедренная в программное обеспечение специально разработанная программа некорректно отражала объемы отпущенного потребителям топлива. «Сэкономленный» таким образом бензин в дальнейшем сливался и реализовывался злоумышленниками.  По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба составляет 220 тысяч рублей.

Раскрытие данного преступления стало возможным благодаря тесному взаимодействию службы экономической безопасности нефтяной компании и профильных структурных подразделений правоохранительных органов Хабаровского края.

Группа компаний ННК постоянно осуществляет контроль качества сервиса на АЗС. С целью предотвращения подобных случаев планируется создать рабочую группу, специализирующуюся на киберпреступлениях и увеличить количество проверок собственных заправок в формате «тайный покупатель».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: авто  топливо  бензин  АЗС  проверка  дизель 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru