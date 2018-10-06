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Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов позволило остановить мошенников
Для обмана автомобилистов, заправляющих свои машины на АЗС, использовались современные хакерские технологии
В рамках плановых мероприятий сотрудниками службы экономической безопасности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» была выявлена мошенническая схема воровства топлива на заправках сети АЗС ННК, организованная бывшими сотрудниками IT-службы предприятия. Компания постоянно проводит мероприятия, направленные на пресечения подобных деяний, поэтому любая задумка злоумышленников рано или поздно была бы вскрыта. ННК не боится раскрывать результаты таких проверок, поскольку клиенты должны знать, что на страже их интересов здесь стоят постоянно.
Для обмана клиентов использовались хакерские технологии: внедренная в программное обеспечение специально разработанная программа некорректно отражала объемы отпущенного потребителям топлива. «Сэкономленный» таким образом бензин в дальнейшем сливался и реализовывался злоумышленниками. По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба составляет 220 тысяч рублей.
Раскрытие данного преступления стало возможным благодаря тесному взаимодействию службы экономической безопасности нефтяной компании и профильных структурных подразделений правоохранительных органов Хабаровского края.
Группа компаний ННК постоянно осуществляет контроль качества сервиса на АЗС. С целью предотвращения подобных случаев планируется создать рабочую группу, специализирующуюся на киберпреступлениях и увеличить количество проверок собственных заправок в формате «тайный покупатель».
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