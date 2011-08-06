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Глава Хабаровского УФСИН застрелился

06 Августа 2011, 04:17 | Хабаровск

Глава УФСИН по Хабаровскому краю Владимир Конецких застрелился во время обыска в его служебном кабинете во вторник, а незадолго до этого ему сообщили о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в получении крупной взятки, объявил СКР. Это произошло 2 августа в 11 часов 42 минуты в своем служебном кабинете. Он выстрелил из табельного пистолета себе в голову.

"За несколько часов до произошедшего Конецких был уведомлен следователями следственного управления по Хабаровскому краю о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)", - рассказал журналистам официальный представитель СК Владимир Маркин. Чиновнику могло грозить до 12 лет заключения, отмечает РИА "Новости".

По словам Маркина, Конецких 2 августа 2011 года выстрелил себе в голову из табельного пистолета во время проведения обыска в его служебном кабинете. По факту самоубийства главного хабаровского тюремщика проводится доследствениая проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против сыщиков. "В рамках проверки по данному факту будет дана оценка действиям сотрудников, осуществлявшим оперативное сопровождение при проведении следственных действий по уголовному делу", - подчеркнул представитель СК.

Ранее во вторник в 11:46 по местному времени сообщалось, что в Хабаровске найден мертвым в рабочем кабинете начальник УФСИН по краю Владимир Конецких. Официально о причинах самоубийства не сообщалось. По данным некоторых СМИ, Конецких покончил с собой прямо в ходе обыска, проводимого в его кабинете сотрудниками Следственного комитета, по другим сведениям - когда следовали в краевое управление делать выемку документов.

"Взломать закрытую на замок дверь и предотвратить самоубийство следователи не успели. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Рядом с телом лежал пистолет", - рассказал ранее источник РИА "Новости".

Несколько месяцев назад в краевом УФСИН разыгрался скандал, "ниточки этого многомиллионного мошенничества могли вести наверх", указывал "Хабаровский экспресс". Бывшего начальника колонии-поселения в Заозерном тогда обвинили в крупном мошенничестве, ему грозило до 10 лет, напоминал портал.

По сведениям источников издания, по договору с предпринимателем в УФСИН Хабаровского края заключенные должны были выращивать овощи и снабжать ими другие ведомственные учреждения. Но в ходе следствия выяснилось, что ничего никто не выращивал, а овощи закупались на оптовых базах. Между тем на сельскохозяйственные работы было отпущено 5 миллионов рублей, отмечалось в публикации.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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