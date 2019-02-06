На железной дороге приключилось ЧП

Вагоны с углем не удержались на рельсах

Сход вагонов произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук в 06:18 (23:18 мск). По предварительной информации, в составе поезда находилось 54 вагона с углем, из которых сошло 27. Поврежден участок железнодорожного полотна.

На место схода вагонов выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия Дальневосточного отделения РЖД. К вылету готов вертолет Ми-8 со спасателями.

Газета «Золотой Рог», Владивосток