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На железной дороге приключилось ЧП
06 Февраля 2019, 09:41 | Хабаровск
Вагоны с углем не удержались на рельсах
Сход вагонов произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук в 06:18 (23:18 мск). По предварительной информации, в составе поезда находилось 54 вагона с углем, из которых сошло 27. Поврежден участок железнодорожного полотна.
На место схода вагонов выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия Дальневосточного отделения РЖД. К вылету готов вертолет Ми-8 со спасателями.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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